محمد بن زايد يطلع على خطط غرفة أبوظبي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس وفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يرافقه محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

واطلع سموه من الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي - على خطط وأنشطة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودورها في تطوير وتنظيم بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية والصناعية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تحظى به غرف التجارة والقطاع التجاري في الدولة من دعم كبير يسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

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