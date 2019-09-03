الامارات | حجز مركبة سائق متهور

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مركبة سائق متهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت شرطة أم القيوين مركبة سائق متهور، قاد مركبته بسرعة جنونية، متجاوزاً الحد الأقصى للسرعة، بما يزيد على 80كم في الساعة من سرعة الشارع المقررة، وبلغت سرعة المركبة 225كم في الساعة على شارع الشيخ زايد بأم القيوين، وعليه تم توجيه الأمر بضبط وإحضار سائق المركبة، وتم حجز المركبة على أثر ذلك.

وتهيب إدارة المرور والدوريات، في شرطة أم القيوين، بالسائقين ضرورة التقيد بالسرعات المقررة، وعدم تجاوز سرعات الطرق التي يمكن أن تسبب أضراراً وعواقب وخيمة، وأنها لم ولن تتهاون مع أي مرتكب لمثل هذه المخالفات المرورية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.