الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان الأحاديث حول قضايا تهم الوطن والمواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان الأحاديث حول قضايا تهم الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية حول عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تعزيز المكتسبات، وتحقيق التطلعات نحو المستقبل المنشود، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين.