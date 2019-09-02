هزاع بن زايد: محمد بن راشد يشحذ الهمم في رسالة الموسم الجديد

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يشحذ الهمم ويطلق الطاقات في رسالة الموسم الجديد. وأضاف سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد من خلال رسالة الموسم أن "عجلة التنمية الإماراتية لا تتوقف عن المسير، وأن الذهاب الواثق إلى المستقبل يحتاج من الجميع المزيد من العمل والتخطيط والاستعداد، والأهم دوماً حضور الإمارات وسمعتها وراحة المواطن وسعادته". اقرأ أيضاً... محمد بن راشد: الرسالة وصلـت.. والأفعال أهم من الأقوال

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