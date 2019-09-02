انضمام مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص لمبادرة الحد من هدر الغذاء

شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، توقيع مجموعة جديدة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على المشاركة في تنفيذ تعهدات الدولة بالحد من هدر الغذاء، والتي تأتي ضمن المساهمات الوطنية المحددة للدولة في ملف التغير المناخي.

جاء التوقيع خلال فعالية نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة في مقر مسرعات مستقبل دبي في أبراج الإمارات بالتعاون مع شركة «وينوو» المتخصصة في تكنولوجيا الغذاء، للاحتفال بانضمام عدد من مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص قطاع الضيافة والتزامها بتعهدات الدولة بالحد من هدر الغذاء، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الوطنية في دولة الإمارات.

وتشمل قائمة المؤسسات المنضمة للمبادرة الاتحاد للطيران، وبلدية دبي، وفنادق ومنتجعات مجموعة هيلتون، وجميرا أبراج الإمارات، ومجموعة جيه إيه للمنتجعات والفنادق، وشركة ميار لإدارة المنشآت، إحدى الشركات التابعة لشركة البركة القابضة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة التزام دولة الإمارات بالوفاء بالهدف العالمي المتمثل في تحقيق خفض عام في معدل الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50%، بحلول عام 2030، بموجب الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وأوضح معالي الزيودي بأن الوزارة بالتعاون مع شركة وينو وفي إطار تعهدات الدولة أطلقت في أواخر العام 2017 مبادرة شارك فيها عدد من مؤسسات قطاع الضيافة في الدولة، استهدفت خفض معدلات هدر الطعام، وتوفير مليون وجبة في 2018، ومليوني وجبة في 2019، و3 ملايين في 2020، مشيراً إلى أن النهج الذي سارت عليه المبادرة ساهم في تجاوز معدل التوفير المستهدف للعام 2018، وتوفير ما يزيد على 1.6 مليون وجبة للعام الجاري.

ودعا الدكتور الزيودي، مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها قطاع الضيافة إلى الانضمام إلى التعهدات والالتزام بالمشاركة في جهود الدولة للحد من هدر الغذاء، لمواكبة مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وخلال الفعالية، شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الإطلاق المحلي لنظام الذكاء الاصطناعي «Winnow Vision» لتعزيز كفاءة خفض معدلات هدر الطعام، مؤكدا أن الوتيرة السريعة للتطور التكنولوجي وحرص الدولة على توظيف هذه التكنولوجيات وبالأخص تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق توجهاتها المستقبلية من دوره تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة.

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ويتيح النظام الجديد لمسؤولي قطاع الضيافة وبالأخص المشرفين على المطابخ مراقبة وتتبع بواقي ونفايات الطعام بشكل دقيق عبر التقاط صور وتسجيلات مرئية تساهم في الوقف على دورتها وتسهيل عمليات فرزها ما يعزز كفاءة خفض معدل هدر الغذاء.

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وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: «إن دولة الإمارات تركز على توسيع قاعدة الابتكار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وبالأخص تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071»، موضحاً بأن التوسع في استخدام وتوظيف هذه التقنيات يعتمد على منظومة متكاملة من العمل والتعاون المتبادل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يشمل كافة القطاعات.

وأشار إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة أحد مستهدفات الدولة والمتمثل في خفض معدلات هدر الغذاء يمثل نموذجاً للاستخدام الفعال والذي يمكنه عبره تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

من جهته، قال مارك زورنيس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «وينو» «أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلعب دورا مهما في جهود خفض الهدر، معبراً عن فخره بالنتائج الرائعة التي حققها الطهاة بالتعاون مع وينو، إذ أثبتوا إمكانية تحقيق معدلة تعزيز وتنمية الأعمال في ظل الحفاظ على البيئة والالتزام بالإنتاج والاستهلاك المستدامين.