محمد بن راشد: وجهنا بعدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للقطاع الخاص

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الإثنين، بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بناء على رسالتنا للموسم الجديد وأهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية.. شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني".

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وأضاف سموه "كما وجهنا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة".