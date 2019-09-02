بلدية مدينة أبوظبي تشارك معرض يوروتير الشرق الأوسط 2019

تشارك بلدية مدينة أبوظبي في معرض "يوروتير" الشرق الأوسط للثروة الحيوانية 2019 والذي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك تلبية لدعوة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يستمر المعرض خلال الفترة من 2- 4 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – قاعة المؤتمرات B، ويقام المعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط بدعم من المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية.

يهدف المعرض إلى تعزيز الأمن الغذائي وفرص الاستثمار في هذا القطاع مع الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتوعية ملاك الثروة الحيوانية والمجتمع من خلال ورش العمل والمؤتمرات التي ستكون مصاحبة للمعرض، بالإضافة إلى فعاليات ومسابقات وجوائز ومزاينات الماعز والغنم، ومزادات للسلالات الأجنبية القابلة للعيش في بيئة الخليج العربي وعروض حية للتربية باستخدام أحدث المعدات والآلات.

وأكدت البلدية أنها تشارك في المعرض من خلال إدارة الصحة العامة عبر محاور متعددة منها: المسلخ الالي، وتتضمن المشاركة توفير منصة عرض تعريفي عن طريقة العمل في مسلخ أبوظبي الآلي و الذي يقدم الخدمة لتجار المواشي من خلال تجهيز الذبائح للسوق المحلي و العالمي وفقاً لأرقى المعايير و الممارسات العالمية، وغيرها من المشاركات، كما يشارك في المعرض ممثلا للبلدية أيضا قطاع الأراضي والعقارات من خلال مشروع تسجيل العزب.

على الصعيد ذاته زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم محمد سعيد المهيري وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة جناح بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض (يوروتير) المقام حاليا في أبوظبي.

كان في استقبال معالي الوزيرين سعادة سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية، حيث قدم سعادته للوزيرين الزائرين شرحا حول طبيعة مشاركة البلدية وخدماتها.