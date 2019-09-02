ميركاتو يحتفل بموسم العودة إلى المدارس و يستضيف مهرجان العلوم

يدعوكم ميركاتو لموسم العودة إلى المدارس إذ يستضيف مهرجان العلوم الى ٧ سبتمبر. فاجئوا أطفالكم ببداية مميّزة للعودة إلى المدارس واصطحبوهم إلى ميركاتو ليستمتعوا بيوم حافل بالعروض والتجارب علمية وورشات عمل الروبوتات واختبارات مدهشة تتضمن الفعاليات فقرات مختلفة مثل عرض الفقاعات وورش الإثراء التربوي، برمجة و تشغيل الروبوتات من خلال الطاقة الشمسية. الفعاليات مناسبة للاعمار من 5 إلى 13 عاماَ.

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