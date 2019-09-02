100% مبيعات "سمانا هيلز" - والتسليم 2021

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري الذراع العقاري لمجموعة شركات سمانا، عن 100% نسبة مبيعات مشروع سمانا هيلز، والتي سجلت مبيعات بنسبة 80% للمستثمرين و20% للمشتريين النهائين، والذي تم إطلاقة نهاية النصف الأول من العام الجاري بتكلفة 100 مليون درهم، وهو عبارة عن مشروع ملكية للتملك الحر، وقد تم إنطلاق أعمال البناء الأسبوع الماضي، ومقرر تسليمه عام 2021.

وبخطة سداد طويلة الأجل، حقق مشروع سمانا هيلز مبيعاته في فترة قصيرة، والتي بلغت 1 % شهرياً لنظام الدفع لمدة 8 سنوات، بعد 10 % دفعة أولى مقدم مدفوعة علي مرحلتين، مع وجود ضمان تحقيق عوائد إيجارية بنسبة 9.25% وهي أعلى نسبة عائد إيجاري مسجلة لشركة عقارية في هيئة الأراضي والأملاك بدبي، ليتمكن المستثمر بعدها من سداد رصيد الأقساط من دخل الإيجار، وهو ما يوفر عوائد استثمارية عالية لمشتري ومستثمري العقارات.

و يتألف "سمانا هيلز" من 205 وحدة سكنية موزعة علي 5 طوابق، في قلب مجتمع آرجان بالقرب من حدائق ميراكل، ويحيط بالمشروع المدينة الرياضية، ودبي هيلز، ودائرة قرية جميرا، إلى جانب عدداً من المدارس والمستشفيات الدولية والخدمات المتعددة.

وتمتلك سمانا العقارية 3 مشاريع هذا العام بتكلفة تتخطي نصف مليار درهم، حيث يأتي المشروع الأول "سمانا جرينز" بتكلفة 75 مليون درهم، والتي أعلنت الشركة عن إكتمال النواحي الإنشائية فيه بنسبة 100% والمقرر تسليمه بحلول إبريل 2020، قبل ستة أشهر من استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، ويأتي سمانا هيلز كمشروعً ثانً في محفظة سمانا العقارية هذا العام بتكلفة 100 مليون درهم، ليأتي المشروع الثالث في محفظة سمانا العقارية "سمانا جولف افنيو" والمقرر إطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري.

وقد حضر حفل تدشين حجر الأساس وإطلاق أعمال بناء مشروع سمانا هيلز، كلاً من السيد محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا، والسيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد آلان جيمس غامون ، المدير العام لمجموعة سمانا إلى جانب مسؤولين آخرين.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سمانا، بعد تدشين إطلاق عملية البناء "أن البناء والتسليم هما الجوانب الرئيسية في قطاع العقارات، ونحن كمطور مسؤول، نقوم بتنفيذ أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد للمشاريع – وهذا هو أساس النجاح العقاري الذي ننتهجه مع العملاء".