"الأزمات والكوارث" و "الأمم المتحدة" يقودان مسيرة تحول دبي إلى مدينة مرنة



شهد سعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق ورشة عمل "دبي المرنة"، بتنظيم فريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الحوادث، وحضور السيد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في المكتب الإقليمي للدول العربية، والعميد الدكتور خالد علي غانم المري مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة في شرطة دبي، والعميد خبير خليل عبيد البشري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد نبيل عبد الله جان نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعقيد أحمد بورقيبة مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات، والسيد فادي جنان نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الإكسبو، والسيد سانجايا بهاتيا رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لشمال شرق آسيا والمعهد العلمي للتعليم والتدريب، والسيدة أنا كريستينا أنغولو سميث، موظف برنامج في مكتب الأمم المتحدة، للحد من مخاطر الكوارث، وممثلي المؤسسات والإدارات والهيئات في الإمارة، والشركاء الاستراتيجيين، وذلك ضمن حملة الأمم المتحدة "جعل المدن مرنة"، بهدف تحديد أطر واستراتيجيات العمل ومتطلبات الإنجاز لجعل مدينة دبي "مدينة مرنة نموذجية" على مستوى العالم.

انطلقت الورشة التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي، بكلمة ألقاها اللواء الزفين، نقل من خلالها تحيات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث، مؤكدا أن ورشة العمل من شأنها المساهمة في بناء منظومة معرفية تشاركية مرنة قادرة على إنجاز مهامها على أكمل وجه.

ورحب اللواء الزفين بالسادة الحضور، موضحا أن إمارة دبي استمرت في بناء وإدارة الوسائل المتاحة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال تأهيل النصر البشري وعلى كافة المستويات بالإضافة إلى التركيز على مفهوم إدارة البنية التحتية الحيوية، وسن التشريعات وتبني مفهوم إدارة المخاطر في كل الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات التي تنتهجها الإمارة في كافة أجهزتها وإداراتها، وتوظيف أحدث النظم والتطبيقات، واستقطاب الخبرات من ذوي الكفاءة، والتأكيد على استشراف المستقبل لمواجهة مختلف أنواع الأزمات والكوارث.

وأضاف " كان لإنشاء فريق إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإمارة تجسيدا لفكر متقدم يعي أهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والإدارات والجهات ذات العلاقة، ورؤيا متقدمة مثلتها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستشرف المستقبل وتدرك أهمية التفاعل المرن مع معطيات البيئة الاستراتيجية السائدة، وما تحمله من مخاطر محتملة قد نواجهها مستقبلا لا قدر الله، والتي تقوم على تنفيذها شرطة دبي وفقا لرؤيا مؤسسية متقدمة، تؤكد على الشفافية وتنسيق الأدوار، والتي هي من ركائز مفهوم "التكيف الاستراتيجي الفاعل المرن والمتوازن على مستوى الإمارة، وبما يشمل القطاعان العام والخاص.

وأشار اللواء الزفين إلى أن برنامج دبي المرنة هو رؤيا تهدف إلى تعزيز قدرة المدينة على مواجهة جميع المخاطر الناجمة عن الأزمات والكوارث، واستيعابها واحتوائها، وتقليل الخسائر البشرية والمادية والبيئية، وإدارة إجراءات التعافي منها في زمن مناسب، ومن خلال نهج تشاركي تسوده روح الفريق، وتشارك فيه جميع القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تتم الاستفادة من أفضل التجارب الدولية والممارسات الصحيحة والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا والبحث العلمي واستشراف المستقبل، موجها شكره وتقديره إلى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الحوادث، ودورها العالمي في هذا المجال.

بدوره، أشاد السيد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحكومة دبي للدور القيادي الذي تقوم به من خلال تبني موضوع مرونة المدن، مؤكدا أن المدن تعد بمثابة مراكز تنمية اقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن قدرة المدن على مواجهة الكوارث والمخاطر الأخرى ستحدد مصير أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى ان مدينة دبي تتمتع بفضل ابتكاراتها التكنولوجية وتطورها السريع، بإمكانية قيادة الطريق إلى الأمام نحو مجتمع يتسم بالمرونة إزاء قضية الحد من الكوارث، مشيرا إلى تقديرهم للجهود التي تبذلها حكومة دبي والتزامها نحو تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة العالمية لجعل المدن مرنة.

وأشار السيد موهانتي إلى الكوارث في العالم وعلى مدار العشرين عاما الماضية، أثرت على 4.4 مليار شخص، وتسببت في أضرار بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي، وقتلت 1.3 مليون شخص، مؤكدا أنهم يواجهون مخاطر الكوارث الصعبة التي تزداد كل يوم لاسيما مع التغيرات السريعة التي تطرأ على المناخ، ووجود عوامل أخرى في المجتمعات.

من جانبه، استعرض العميد خبير خليل عبيد البشري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، الجهود التي بذلتها لجنة تأمين الفعاليات ودورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الإمارة، وتبنيها لعدد من المبادرات المهمة والبناءة، ومساهمتها في تعزيز الأمن وبسط الطمأنينة والسلامة في المجتمع والمحافظة على نظامه العام بكفاءة واحتراف وتميز.

كما تطرق العميد البشري في حديثه، إلى المبادرات والبرامج والفعاليات التي نفذتها اللجنة، وأهم إنجازاتها منذ التأسيس، وتأمينها للاحتفالات والحملات والبطولات الرياضية ودوها في حماية الشخصيات.



كادر

إطار سنداي والأساسيات العشر



تهدف الجهود المشتركة بين حكومة دبي ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث من خلال هذه الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى أصحاب المؤسسات المستهدفة والأفراد الذين يعملون على الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي. والسعي إلى لتطبيق العملي للأدوات والتقنيات الخاصة بحملة "مرونة المدن"؛ تطوير وتنفيذ خطة مرونة المدينة لتصبح مثالاً للمدن الأخرى في المنطقة والعالم. تقدم ورشة العمل التقنية نظرة عامة على العناصر الأساسية العشرة لجعل المدن قادرة على الصمود والتي تم تطويرها في إطار "الحملة العالمية لجعل المدن قادرة على المرونة" وارتباطها بالأطر العالمية بما في ذلك إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. ويركز أيضًا على تحسين الالتزام السياسي والطلب الاجتماعي على التنمية المرنة للكوارث، والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

تتماشى حملة "جعل المدن قادرة على المرونة" وورشة العمل هذه مع التزام دبي بقيادة نموذج يحتذى به في تطبيق استراتيجية وخطة مدينة المرونة في أعقاب خريطة الطريق لتعزيز الإجراءات الوطنية للتكيف مع المناخ في الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2050، والاعتماد على السياسات الوطنية ذات الصلة بـ النمو الأخضر والتنمية المستدامة، وخاصة جدول الأعمال الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030، والمساهمات الهامة للشركاء من القطاعات العامة والخاصة وغير الحكومية.

وتتمثل الأساسيات العشر لجعل المدن مرنة في الآتي، الإعداد والتنظيم من أجل القدرة على الصمود، تحديد سناريوهات المخاطر الحالية والمستقبلية وفهمها واستخدامها، تعزيز القدرة المالیة من أجل القدرة على الصمود، تطبیق تصامیم وتنمیة حضریة قادرة على الصمود، حمایة الحواجز الطبیعیة لتعزیز المهام الوقائیة للنظم البیئیة الطبیعیة، تعزیز القدرات المؤسسية من أجل القدرة على الصمود، فهم وتعزیز القدرات المجتمعیة على الصمود، زیادة قدرة البنیة التحتیة على الصمود، ضمان الاستعداد والاستجابة الفعالة للكوارث، الإسراع في عملیة التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.

الجهات المشاركة

حضر الورشة، مركز دبي للإحصاء ، الادارة العامة للدفاع المدني - دبي ، موانئ دبي العالمية ، مكتب دبي للإعلام ، هيئة الصحة بدبي ، بلدية دبي ، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ، جمارك دبي ، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دبي ، دائرة السياحة والتسويق التجاري ، سلطة مدينة دبي الملاحية ، أمن الدولة ، حكومة دبي الذكية ، خدمات إسعاف دبي ، هيئة تنمية المجتمع ، هيئة الطرق والمواصلات ، هيئة تنظيم الصناعات الأمنية ، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مركز دبي ، هيئة كهرباء ومياه دبي ، هيئة تنظيم الاتصالات ، مركز دبي للأمن الإلكتروني ومطارات دبي.