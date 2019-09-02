رائدا الفضاء الإماراتيان يتوجان فترة تدريبهما في موسكو بنجاح

تمكنَّ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر الجاري، وسلطان النيادي، رائد الفضاء البديل لنفس المهمة، من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح؛ وذلك في مركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في موسكو.

واستمرت الاختبارات على مدار يومين، بدأت بتوجه الرواد لتحية المسؤولين من مركز التدريب، قبل اختيار سيناريوهات الاختبار؛ التي تكون في مظاريف مغلقة يقوم كل رائد فضاء بسحب واحدة منها عشوائياً. ولستمرت الاختبارات لأكثر من 6 ساعات يومياً؛ حيث يتم اختبار كل طاقم على حدا.

وتضمنت الاختبارات، كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، ومحاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية (ISS)، ونظام الشحن الوظيفي (FGB)، ونظام إدارة البيانات؛ إضافة إلى اختبار محاكاة المركبة الفضائية "سويوز"، والتي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وشملت الاختبارات النهائية محاكاة عدد من الحالات الطارئة للطاقم خلال عمليات الإطلاق والهبوط والالتحام، وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى كيفية التعامل مع التشغيل الزائف لمستشعر الهبوط، ومشاكل نظام الدفع، وانقطاع الاتصال، وزيادة ثاني أكسيد الكربون خلال وجودهم على متن مركبة "سويوز".

وفي اختبار محاكاة الطوارئ في القسم الروسي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، تمكنَّ رواد الفضاء من اجتياز اختبار التعامل مع فشل جهاز الاتصالات، ونظام إمدادات الأكسجين، وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف أنظمة الكشف عن الحرائق، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سعادة يوسف حمد الشيباني، "فخورون بنجاح هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالاختبارات النهائية، مما يؤكّد أن أبناء الإمارات يستحقون إيمان القيادة

الرشيدة بهم وبقدراتهم على النجاح في مواجهة التحديات في شتى القطاعات والتخصصات "، وأضاف "أن مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تعد البداية لبناء منظومة متكاملة نهدف من خلالها استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتأهيل وتدريب المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين؛ للمساهمة في إثراء المنطقة العربية بشكل خاص، والمجتمع العلمي الدولي". وأضاف "أن مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ستفتح الطريق لمزيد من الرحلات الفضائية الإماراتية المأهولة، التي ستسهم بشكل كبير في وضع خارطة مستقبلية لاستكشاف أعماق الفضاء".

وقال سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إن "الاختبارات التي خاضها رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، تلخص كل مراحل التدريب في مركز "يوري جاجارين" بمدينة النجوم في موسكو، على مهمة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، منذ بداية البرنامج".

وأضاف "المري"، أن "هذه الاختبارات، أكدت جاهزيتهما للمهمة، وعكست مدى استعدادهما للحالات الطارئة خلال رحلتي الانطلاق والعودة، وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية"، مضيفا أن "أعضاء لجنة الاختبارات أشادوا بالكفاءة المهنية والمعرفة النظرية الراسخة، والمهارات العملية، التي يمتلكها الطاقمين الرئيس والبديل لمهمة الـ 25 من سبتمبر".

يذكر أن برنامج الامارات لرواد الفضاء يحظى بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق في عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات في الدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.