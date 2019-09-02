مراكز شرطة دبي تواصل زيارتها للمدارس مع انطلاقة العام الجديد

واصل مديرو مراكز شرطة دبي ونوابهم زياراتهم وجولاتهم الميدانية لمدارس الامارة لتقديم التهاني لهم بمناسبة العام الدراسي الجديد 2019-2020، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقام العميد عبد الحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، بزيارته لعدد من المدارس في منطقة الاختصاص، والتقى مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في مختلف المدارس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي، داعياً أولياء الأمور الى التعاون مع إدارة المدرسة ورجال الشرطة خاصة في عملية الدخول والخروج من المدرسة.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شرحاً لأعضاء هيئة التدريس حول مبادرة "أمن المدارس"، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

وأشار العميد الهاشمي الى انه تم تكليف ضباط من المركز بالتواجد في مدارس منطقة الاختصاص للترحيب بالهيئة التدريسية والطلبة في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، وذلك بناء على توجيهات سعادة القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً ان اليوم الأول للمدارس في منطقة الاختصاص شهد حركة انسيابية للمرور ولم تكن هنالك أي ازدحامات تذكر.

ومن جانبه قام العقيد سلطان العويص، مدير مركز شرطة جبل علي بالنيابة، بزيارة مدارس نيودلهي والشويفات والنبراس وتقدم بالتهنئة لهم بمناسبة العام الدراسي الجديد والتقى المدرسين واولياء الأمور والطلبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع جميع الشركاء وخاصة المدارس.

وواصل العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا زيارته لمدارس منطقة الاختصاص، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الامن والأمان لهم متمنياً للجميع التوفيق في العام الدراسي الجديد.

واجتمع العقيد مبارك الكتبي مع مديري المدارس واولياء الأمور مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، حيث وضعت في مقدم اهتماماتها، مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.