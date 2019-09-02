الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ تدشن ظهورها في المرموم.

تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، صباح الثلاثاء الثالث من سبتمبر، مشاركتها في مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الاصيلة (تمهيدي المرموم)، وذلك من خلال أربعة عشرة شوطاً في سن اللقايا لمسافة 4 كيلومتر، وأكمل مضمرو المؤسسات الكبرى التحضيرات لهذه الجولة التي من المتوقع أن تشهد تنافساً مثيراً بين مختلف الشعارات. وينال الفائزون بالمراكز من الاول وحتى العاشر في جميع أشواط مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جوائز نقدية قيمة.

إبن عويضان يكسب التحدي

أقيمت صباح الاثنين الثاني من سبتمبر تحديات اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن تمهيدي المرموم، وأقيمت ستة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومتر. وإستحقت (عنابه) ملك راشد محمد راشد بن غدير الكتبي الحصول على صدارة الشوط الاول للإيذاع البكار المحليات بزمن 6:03:2 دقائق، وبالمقابل حسمت (شبّابه) بشعار محمد سهيل عويضان العامري الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 5:59:7 دقائق كان هو التوقيت الافضل في جميع الأشواط، ونجح (مغذي) المملوك لعبد الله محمد عويضان العامري في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات في زمن 6:05:4 دقائق، أما (فدّاع) لسحمي سعيد فلاح الأحبابي فكان هو صاحب المركز الاول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بتوقيت 6:04:2 دقائق.

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