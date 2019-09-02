"أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف" يستعرض تقنيات وحلول نوعية لحلول التنظيف أكتوبر المقبل



أعلنت شركة "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط" عن تنظيم الدورة الخامسة لمعرض " أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف" لاستعراض أحدث ابتكارات وتكنولوجيا التنظيف عبر ثلاثة منصات هي "معرض الشرق الأوسط للتنظيف"، و"معرض الخليج لغسيل السيارات"، ومؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الغسيل" المقرر إقامتها في مركز دبي التجاري العالمي بين 15 و17 أكتوبر المقبل.

وأكدت الجهات مشاركة في المعرض على تطور الحلول والتقنيات التي يقدمها قطاع التنظيف، إلى جانت استمرار نمو الطلب في أسواق منظقة الشرق الأوسط على المنتجات والأدوات الصديقة للبيئة تتبنى أحدث مخرجات التكنولوجيا والبرمجة مما يحافظ على ارتفاع الجودة وخفض التكاليف وتقليل الاعتماد المكثف على اليد العاملة في مهمات التنظيف.

وبهذه المناسبة قال أبهيشيك دلال، مدير مشاريع ’ميسي فرانكفورت‘: "تعتبر التكنولوجيا في يومنا هذا عنصراً أساسياً في تعزيز التنافسية الإيجابية لدى مزودي خدمات التنظيف وتسهم في الارتقاء بواقع الأنشطة والقطاعات التي يخدمونها، بما في ذلك إدارة المرافق"

و أضاف: "يشهد القطاع زيادة كبيرة في استخدام الروبوتات والآلات التي تتميز بقدرتها على أداء مهام متعددة بهدوء وفعالية أكبر. وخاصة في ظل التوجهات الحالية نحو توفير الطاقة والمياه، حيث يزداد الطلب على الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تبدي كفاءة في استهلاك هذه الموارد، بالإضافة إلى مبادرات إعادة التدوير والإدارة الذكية للمخلفات. وفي ضوء هذه التوجهات نتوقع أن يشهد القطاع العديد من التحولات النوعية التي تواكب المتغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، خصوصاً مع زيادة وعي المستهلكين وتطلعاتهم نحو معدات تمتاز بعمر افتراضي أطول، وأنظمة تصفية معززة، ومستويات عالية من الجودة بما يضمن تكاليف تشغيلية أقل ونتائج أفضل."

وستستعرض شركة ’بليتز بلانك‘ لمعدات التنظيف المشاركة في المعرض، عربة ’أوريغو 2‘ التي تقوم على تقنيات حديثة لمتابعة إجراءات العمل عن طريق جهاز لوحي، وذلك من منطلق التركيز على الابتكار الذي بات وجهةً للقطاع ككل.

وفي تعليقها، قالت ميلاني شيندلر، المديرة العامة لشركة ’بليتز بلانك‘: "يعتبر إجراء التعديلات المناسبة وتحقيق الوفورات من أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات. وعلينا أن نسعى لتوعية أقسام المشتريات وإقناعها بأن الاستثمار في معدات عالية الجودة من الأساس سيعود بالفائدة على المستخدمين النهائيين نظراً لكونها تدوم لفترة أطول، الأمر الذي سيعزز من الأرباح على المدى البعيد ويرتقي بمستويات رضا العملاء".

وأوضحت شيندلر أن تطبيق "آي كوننيكت" من ’فيلدا بروفيشنال‘ سيكون من أهم الأمثلة التي تعرضها الشركة خلال أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف. وقالت في هذا الصدد: "تعتبر هذه الحلول بالغة الأهمية لجميع العاملين في قطاع إدارة المرافق، إذ أنها تساعد على تحسين عمليات التنظيف ومراقبة الإجراءات وتخفيض التكاليف الإدارية وتحسين سبل التواصل. كما أنها تتمتع بأكثر من 60 وظيفة يمكن أن تستخدم في باقات مختلفة، ويمكن تخصيصها لتناسب متطلبات كل عميل على حدة".

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كما أشار عصام حورانية، الرئيس التنفيذي لشركة ’هايجين تيك‘ العاملة في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الإمارات تعتبر من الدول المتطورة في تقديم حلول وتقنيات التنظيف نظراً لاستقطابها لأحدث الابتكارات وحلول التنظيف التي تدعم تعزيز جهود الاستدامة. وتابع قائلاً: "نهدف بمشاركتنا في أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف إلى تعزيز موقعنا الرائد في توريد المنتجات الخضراء المتخصصة في خدمات النظافة وتنقية الهواء خارج البيوت، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من معدات وآلات التنظيف الثقيلة التي تراعي البيئة".

وأفاد أبهيشيك دلال من شركة ’ميسي فرانكفورت‘ بأن التحول الذي يشهده قطاع التنظيف سيكون أحد المحاور الرئيسية في معرض الشرق الأوسط للتنظيف.

وأوضح: "يستعرض أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف حلولاً مبتكرة من شأنها أن تحدث نقلات نوعية في خدمات التنظيف، وتتميز منصة المعرض ببحثها عن أفضل الحلول التي تتماشى مع توجهات الأسواق المحلية في منظقة الشرق الأوسط الهادف إلى بناء مدن ذكية ومستدامة ونظيفة، إذ تقدم الجهات المشاركة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات مع تركيز خاص على الحلول المستدامة والصديقة للبيئة. وستسهم هذه الأدوات والممارسات في رسم ملامح توجهات العديد من القطاعات المتأثرة بقطاع التنظيف، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتصنيع والتموين وما إلى ذلك".

وانطلاقاً من أهمية المعرض في استعراض التنقيات المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات وطلب الأسواق، يشمل المعرض تسعة أقسام فرعية للمنتجات تتيح للزوار التركيز على الأجنحة التي تناسب اهتماماتهم، والتي توزعت على النحو التالي: معدات وآلات التنظيف، التنظيف التجاري، ومعدات ومستحضرات تنظيف الأرضيات، ومستحضرات التنظيف العامة، ومستحضرات التنظيف المنزلية، ومعدات طواقم التنظيف، وتنظيف المطابخ، وتنظيف الحمامات، وإدارة المخلفات.

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للتنظيف واحداً من ثلاثة معارض متخصصة تشكل بمجملها أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، حيث سيعقد في الموقع نفسه " معرض الشرق الأوسط للتنظيف "، و"معرض الخليج لغسيل السيارات" ومؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الغسيل" الذي يناقش التحولات في حلول وخدمات الغسيل والتنظيف الجاف في ظلّ العصر الرقمي.

وأضاف دلال: "سيقدم المؤتمر خلال جلساته الثمانية عروضاً ترويجية مباشرة كما سيستفيض في تناول قضايا الأتمتة والرقمنة في قطاعات الغسيل والتنظيف الجاف، حيث سيتطرق إلى عمليات الغسيل الذكية والتقنيات الجديدة والتوجهات المستقبلية وغيرها من المسائل الهامة. مما يتيح للزوار اكتساب معلومات وافية حول أهم حول ووسائل تعزيز الكفاءة والنظافة وخفض استهلاك الطاقة والماء، ونصائح قيّمة حول الطرق الجديدة في تنظيف أقمشة الكتّان وأزياء المصممين المصنعة في آسيا".