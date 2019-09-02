مطعم مينا كيتشن يطرح تجربة الفطور المطوّل

أطلق فندق ويستن دبي الميناء السياحي عرضًا جديدًا على الفطور تحت عنوان "لونغ بريكفاست" في مطعم مينا كيتشن.

يوفر العرض الذي ينطلق اعتبارًا من 7 سبتمبر ويسري كل يوم سبت من الساعة 11 حتى 3 عصرًا، تجربة تجمع ما بين الفطور والغداء مثالية للتمتع بها برفقة العائلة والأصدقاء.

يمكن للراغبين بالجلوس برفقة الأحبة والاسترخاء خلال فترة الصباح حتى ما بعد الظهيرة اختيار باقة Oh Behave! التي توفر مأكولات ومشروبات غير محدودة تشمل القهوة والعصائر الطازجة مقابل 145 درهمًا إماراتيًا، أو يمكن اختيار باقة Yeh Why Not!مقابل 245 درهمًا فقط والتمتع بتشكيلة مختارة من المشروبات.

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سيتولى الطهاة الموهوبون في مطعم مينا كيتشن تحضير مختلف الأطباق المفضلة لدى الضيوف بدءًا من الخيارات التقليدية إلى الأطباق الغريبة والمميزة، مقدمين لهم تجربة لا تنسى.

ويقدم المطعم على البوفيه العديد من الخيارات بدءًا من تجربة الفطور الإنجليزي الكامل، والبانكيك بأنواعه، والشوفان مع جوز البقان المحمّص، والعسل بالقرفة إلى العصائر العضوية المنعشة.

يتمتع المطعم المجدّد حديثَا بأجوائه الخلابة بديكوراته الداخلية الفاخرة، والمساحات الخضراء، مع خيارات عديدة على الفطور من مختلف المطابخ العالمية.