اينوك تكشف عن "اينوك لينك" و"بيمة"، أول المشاريع الرقميّة لمسرّع أعمال المجموعة

كشفت مجموعة اينوك عن مشروعين رقميين جديدين هما "اينوك لينك" (ENOC Link) و"بيمة" (Beema)، وذلك تحت مظلة برنامج مسرّع الأعمال "نكست" الذي أطلقته المجموعة مؤخراً بهدف الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة عبر التركيز على الابتكار وعقد الشراكات الاستراتيجية.

هذا وتعدّ "اينوك لينك" خدمة مبتكرة لتزويد المركبات بالوقود، تم إطلاقها لتوصيل الوقود لمالكي السيارات ومجمعات الفلل السكنية والمباني التجارية في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أما "بيمة" فهي خدمة سبّاقة للتأمين على المركبات عبر الإنترنت.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نعمل دائماً انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد. وفي إطار هذا الالتزام، أطلقنا برنامج مسرّع الأعمال ’نكست‘ مؤخراً لتفعيل دور المشاريع الرقمية الجديدة والمبتكرة في تحقيق الأهداف الوطنية المستقبلية، والمساهمة في إثراء رؤية دبي الرامية لأن تكون منصة عالمية لانطلاق المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار."

وتابع سعادته موضحاً: "يقدم مشروعا ’اينوك لينك‘ و’بيمة‘ مفاهيم مميزة، فهما مصممان لتقديم خدمات تركّز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات العملاء وتغطية الطلب المتنامي على توفير المزيد من التسهيلات ضمن القطاع. وفي الوقت الذي تدعم فيه هذه المبادرات الأجندة الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تُسهم أيضاً في الارتقاء بمعايير خدمة العملاء نحو آفاق جديدة من التميز."

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تعاونت مع عدد من الشركات الدولية لإطلاق هذه المشاريع المبتكرة، مثل شركة "بي سي جي للمشاريع الرقمية" (BCG Digital Ventures)، الشركة المتخصصة في حاضنات المشاريع والاستثمار وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وشركة إيه إكس إيه للتأمين (AXA Insurance)، إحدى أكبر شركات التأمين العالمية والعلامة التجارية رقم واحد في قطاع التأمين على مستوى العالم بحسب مؤشر "إنتربراند" للعلامات التجارية.