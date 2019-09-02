بالصور نخبة من الوجوه الإعلامية و مشاهير التواصل الاجتماعي في احتفال هوليوود ستارز



استضاف فندق ستيلا دي ماري في منطقة المارينا دبي

حفل العشاء الذي اقامه نديم زيدان مؤسس و مدير هوليوود ستارز احتفالا بجائزة أفضل وكالة ادارة علاقات مشاهير 2019 حسب مجلة ميا ماركتس و مقرها لندن

تقدم الحضور مجموعة من الإعلاميات و مشاهير التواصل الاجتماعي و ملكات جمال أوكرانيا التشيك و روسيا

و تقدم زيدان بالشكر لكل من ساهم في هذا النجاح و التكريم مؤكداً على أن دبي هي الخيار الأفضل للاستثمار في جميع قطاعات الأعمال

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