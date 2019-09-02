الامارات | طفلة تُفاجأ بغريب يتسلل خلفها إلى شقة أسرتها

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تُفاجأ بغريب يتسلل خلفها إلى شقة أسرتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً بغريب في شقة أسرتها، إذ تعقبها عامل نطافة أسيوي بعد خروجها من مسبح البناية مستغلا وجودها بمفردها في المصعد، فتحدث إليها وتحرش بها ومشي وراءها وبمجرد دخولها الشقة تسلل دون أن تلاحظ، ثم أحكم إغلاق الباب عليهما بعد ذلك.

وقالت الطفلة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كان برفقة والدتها في حوض السباحة بالبناية التي تقطن بها، ثم طلبت منها أمها العودة إلى الشقة لتناول الطعام، فتوجهت للمصعد، ودخل خلفها المتهم ثم اقترب منها وتحرش بها، ثم توجهت بسرعة إلى الشقة ودخلت دون أن تلاحظ أن المتهم يتحرك وراءها، وبعد أن أغلقت الباب، فوجئت به يقف خلفها، فسألته عن سبب وجوده لكن لم يرد وأحكم إغلاق الباب بالمفتاح، ثم وضع يده على كتفها واحتضنها وحاول التودد إليها بسؤالها عن سبب انزعاجها من أمها، وحاولت الابتعاد عنه والذهاب إلى غرفة نوم والدتها لكنه تعقبها وتحدث معها، ثم طلب منها مرافقته إلى مخرج الطوارئ، فرفضت إلا أنه سحبها من يدها إلى المخرج خوفاً من قدوم أمها إلى الشقة.

وأضافت الفتاة أنها قاومت محاولة اعتدائه عليها، فطلب منها رقم هاتفها لكنها رفضت فأمسك يدها وكتب رقم هاتفه عليها، ثم سحبها مجدداً إلى الشقة، وأحكم إغلاق الباب، إلى أن حضرت الأم وطرقت الباب ففتحت الفتاة وفوجئت الأم بوجود المتهم في الشقة وسألته عن السبب فأخبرها بأن الفتاة أبلغته بأن هناك مشكلة في باب البلكونة وحضر لحلها، لكنها هددته بإبلاغ الشرطة فبادر بالفرار.

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وقالت والدة الطفل في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إنها كانت برفقة ابنتها ثم طلبت منها التوجه إلى الشقة لتناول وجبتها فصعدت الفتاة وهي مستاءة، وبعد حوالي ربع ساعة توجهت الأم إلى الشقة للاطمئئنان عليها وحاولت فتح الباب بالمفتاح لكن لم تستطع لوجود مفتاح آخر في الجهة المقابلة، فطرقت الباب، وفتحت ابنتها التي بدا عليها الخوف والارتباك، وشاهدت المتهم وسألته عن سبب وجوده، فأخبرها بأنه حضر لإصلاح باب البلكونة، لكن لم تقتنع بروايته لأنه كان يرتدي ملابس عمال النظافة وليس الصيانة كما أن الباب كان سليما، فهددته بإبلاغ الشرطة ما أصابه بالخوف، فدفعها حتى سقطت على الأرض وهرب من المكان لافتة إلى أنها حاولت اللحاق به، لكنها لم تستطع نظراً لأنها كانت ترتدي لباس السباحة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى مكان البلاغ التي أكدت أنها فوجئت بوجود المتهم في الشقة، وبالاطلاع على الكاميرات تبين بأنه كان يتعقبها من مدخل البناية إلى المصعد.

وأفادت النيابة العامة في ملاحظاتها بأن أقوال المتهم تناقضت في مرحلتين، إذ ذكر للأم بأن ابنتها طلبت منه الدخول لإصلاح العطل في باب الشرفة، فيما ذكر لأفراد الشرطة بأنه دخل لتفقد قفل باب الشقة.

ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير وأحالته إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمته.