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الامارات | حجز مركبة سائق متهور قاد مركبته بسرعة جنونية في رأس الخيمة

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شرطة أم القيوين انه تم حجز مركبة سائق متهور قاد  مركبته بسرعة جنونية، حيث تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 80 كم في الساعة من سرعة الشارع المقررة، وبلغت سرعة المركبة 225 كم في الساعة على شارع الشيخ زايد بأم القيوين، وعليه تم توجيه الأمر لضبط و إحضار سائق المركبة وتم حجز المركبة على أثرها.

وتهيب إدارة المرور والدوريات في القيادة العامه لشرطة أم القيوين السائقين بضرورة التقيد بالسرعات المقررة، وعدم تجاوز سرعات الطرق التي يمكنها أن تسبب أضرارا وعواقب وخيمة، وأنها لم ولن تتهاون مع أي مرتكب لمثل هذه المخالفات المرورية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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