أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي يطلق باقة خاصة إحتفاءً ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

أعلن فندق أنانتارا القرم الشرقي عن باقة UFC 242 احتفاءً ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، التي ستنطلق في السابع من الشهر الجاري. وتتيح هذه الباقة فرصة الحصول على تذكرتين لحضور البطولة والاستمتاع بمشاهدتها من قلب الحدث.

وتتضمن هذه الباقة الحصرية إقامة فاخرة في أحد غرف وأجنحة فندق أنانتارا القرم الشرقي الراقية، مع بوفيه إفطار يومي لشخصين في مطعم "إنغريديانتس"، وتذكرتين لدخول بطولة UFC 242 التي ستقام في 7سبتمر 2019 على جزيرة ياس. تحصل حجوزات الغرف من مختلف الفئات على تذاكر من الدرجة 5، بينما تحصل حجوزات أجنحة بركة أنانتارا القرم على تذاكر من الدرجة 4.

للحجز والاستفسار، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم 97126561000+ أو زيارة الموقع الإلكتروني: Anantara.com