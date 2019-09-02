تشيبرياني يحتفل بأسبوع أبوظبي للتحدي وينظم حفل سوشياليستا الشهير للمرة الأولى في أبوظبي

يحتفل مطعم تشيبرياني في جزيرة ياس بأسبوع أبوظبي للتحدّي وبطولة القتال النهائي UFC 242، حيث سيقدّم غداءً فاخراً يوميّاً ابتداء من 4 وحتى 7 من شهر سبتمبر 2019، وسيختتم هذه الفعاليات باستضافة حفلة حصرية في السابع من الشهر عينه، حيث يقدم لمشجّعي البطولة وزوّار العاصمة إمكانية اختبار احتفال سوشياليستا الكوبي الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي.

وفي يوم السابع من سبتمبر 2019 عند الساعة 11 مساءً، سيتمكن ضيوف "سوشياليستا" من عيش تجربة تحاكي حياة المشاهير، حيث تتحول صالة بيليني في مطعم تشيبرياني إلى صالة "سوشياليستا" لليلة واحدة فقط، الأمر الذي سيسمح للضيوف بخوض تجربة الحياة الليلية في مجتمع هافانا المفعم بالأجواء الكوبية، حيث سيكون بإمكانهم الاستمتاع بألذّ المأكولات والمشروبات الكوبيّة وتذوّق أرقى أنواع السيجار والموهيتو أثناء استماعهم إلى إيقاعات كوبية مبهجة ونابضة.

وتجسد صالة "سوشياليستا" طريقة عيش الهابانيروس قبل الثورة ، وتعتبر المكان الأمثل للتعرف على طريقة الاحتفال الكاريبية المليئة بالرومانسية والموسيقى ونكهات الثقافة الإجتماعية الكوبية، وقد تم تزيين صالة "سوشياليستا" الحصرية بصور تضمّ مزيجاً متنوعاً من التأثيرات الأوروبية من حداثة أوائل القرن ال20 بالإضافة إلى مقومات استوائية، وكل ذلك مثالي للذين يتمتعون بشخصية فريدة وأسلوب حياة يتطلّب كل ما هو جديد ونادر.

وتسمح هذه الفكرة الجديدة للزوار بتمديد تجربتهم الحصرية حتى وقت متأخر من الليل والاستمتاع بالموسيقى الحية وخيارات قائمة المشروبات المستوحاة من كوبا أثناء احتفالهم بانتهاء أسبوع أبوظبي للتحدّي.

يشرع مطعم تشيبرياني جزيرة ياس أبوابه في أوقات الغداء والعشاء ابتداءً من يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر وحتى السابع من سبتمبر 2019 وسيحظى الجمهور بتجربة فاخرة لتناول أشهى المأكولات التي ستقدّم حصريًّا خلال "أسبوع أبوظبي للتحدي" في هذا المطعم الشهير وصالته الأيقونية.

ومع روح الفخامة البسيطة الخالدة، يعد تشيبرياني جزيرة ياس المكان الأفضل للاحتفال بأسلوب مميز بعودة بطولة القتال النهائي يو إف سي (UFC) إلى أبوظبي ولتجربة "سوشياليستا" في المدينة.

للحجز والاستعلام عن ساعات العمل

من 4 إلى 7 سبتمبر:

الغذاء: 12 ظهراً حتى 4 مساءً

العشاء: 6 مساءً حتى 11:45 مساءً



يوم السابع من سبتمبر