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بالصور| مشاهد من تصوير فيلم Saaho في أبوظبي
شهدت أبوظبي على مدى 45 يوماً تصوير العديد من مشاهد الحركة في فيلم الاكشن Saaho.
وكان مخرج الحركة كيني بيتس جزءًا رئيسيًا من طاقم العمل، وشارك خبير الحيل في هوليود وبوليوود، الذي عمل في هرمجدون وبيرل هاربور، صورًا حصرية مع صحيفة ذا ناشيونال، يوضح فيها كيف تم تصوير بعض المشاهد.
وخلال التصوير في أبو ظبي، قال بيتس إنه كان فخوراً بكيفية عمل الطاقم بشكل جيد معًا.
وكان إحضار طاقم دولي إلى بلد أجنبي تحديًا كبيرًا، وكان 80 في المائة من الطاقم من الهند، و 15 في المائة تم نقلهم من هوليوود، وكان هناك أيضًا طاقم من دولة الإمارات.
وكانت هناك حاجة إلى تصوير المشاهد عدة مرات في Saaho، حيث كان الفيلم يصور بشكل متزامن بثلاث لغات – التيلجو والتاميلية والهندية، مما يعني أنه حتى المشهد المثالي سيتطلب تصويره ثلاث مرات على الأقل.
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