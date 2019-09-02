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بالصور| نظرة على فندق أنداز ذا بالم الجديد في دبي
تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح فنادق جديدة، في إطار تعزيز موقع المدينة على المشهد السياحي العالمي.
ومع قرب انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، تتسارع وتير إطلاق المزيد من الفنادق، لاستيعاب العدد الكثير من الزوار المتوقع وصولهم على مدى 6 أشهر لحضور الحدث العالمي الهام.
وسيفتتح أول فندق يحمل علامة “أنداز” في دبي – “أنداز دبي النخلة” في الأول من ديسمبر عام 2019.
وسيضم البرجان المؤلفان من 15 طابقًا 217 غرفة و 116 وحدة سكنية، بحسب موقع hoteliermiddleeast
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