كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على جناج سنغافورة بمساحة 1550 متر مربع في إكسبو دبي

أصدرت Expo 2020 Dubai شريط فيديو لجناح سنغافورة الذي صممته Woha Architects – وتقوم بتشييده هيئة التطوير العمراني (URA) جنبًا إلى جنب مع Radius Experiential International – وسيحتوي على ثلاثة حدائق مخروطية بطول 9 أمتار داخل حديقة ثلاثية الأبعاد.

وسيتم بناء الجناح الذي يركز على الطبيعة داخل منطقة الاستدامة في موقع المعرض العالمي ويمتد على مساحة 1550 متر مربع، بحسب موقع constructionweekonline.

زفي الأسبوع الماضي، أبلغت URA الموقع بأنها تخطط لافتتاح الجناح بحلول أغسطس 2020.

ويضم الجناح حديقة استوائية في الطابق الأرضي، بينما سيربط ممشى مظلل الأقماع الثلاثة لقيادة الزوار من خلال المعارض وحتى منصة مفتوحة.

وسيضم جناح سنغافورة أيضًا معارض تفاعلية تعرض قصصًا عن الاستدامة خلال معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستمر لستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.