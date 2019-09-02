كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيؤثر البريكست دون اتفاق على سكان الإمارات والخليج؟

أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتمديد التعليق السنوي للبرلمان حتى أسبوعين فقط قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المخاوف من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 31 أكتوبر.

ولكن ماذا يعني احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بالنسبة لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؟

ارتفاع الأسعار

دول الخليج هي بالفعل رابع أكبر سوق تصدير خارج الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة. وخلال زيارة قام بها مؤخراً إلى الإمارات، وضع وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليام فوكس خططًا للتجارة الثنائية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (112 مليون درهم) بحلول عام 2020.

المواد الغذائية هي جزء رئيسي من صادرات المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى جعل الإمداد الكلي للمنتجات الغذائية البريطانية أكثر ندرة وأكثر تكلفة.

علاوة على ذلك، حذرت متاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة من أنه قد يكون هناك رفوف فارغة وأسعار أعلى. كما يمكن أن تؤدي الهياكل الضريبية المعدلة وتأخيرات النقل إلى ارتفاع في الأسعار – ولكن يمكن تخفيف الصادرات البريطانية إلى الإمارات بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

تباطؤ الاستثمار

طالما كان هناك عدم يقين يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن التأثير الفوري سيتم الشعور به من خلال الأسواق المحلية المتقلبة ونهج “الانتظار والترقب” للاستثمار.

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وراكمت بريطانيا على مر السنين ثالث أكبر مبلغ من الاستثمارات الأجنبية من حيث القيمة، بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لتقرير نشر في يونيو من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهي هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، في السنوات الثلاث حتى يونيو، انخفض رأس المال الأجنبي في الاستثمار في الحقول الخضراء البريطانية بنحو 30 في المائة ليصل إلى 83.4 مليار دولار.

وفي حالة عدم وجود صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع بعض المحللين أن يشهد قطاع العقارات في المملكة المتحدة زيادة في الاستثمارات الخليجية – حيث يمكن للمستثمرين الذين يشترون بعملات مرتبطة بالدولار مثل الدرهم الإماراتي الحصول على صفقات مخفضة.

قال البروفيسور ستيفن توماس ، عميد مشارك ، برامج ماجستير إدارة الأعمال في كلية كاس للأعمال (دبي ولندن) إن أسواق العملات من المرجح أن “تتفاعل” مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع توماس أنه ستكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين الخليجيين لالتقاط العقارات في لندن والشركات البريطانية بسعر رخيص نسبيًا، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.