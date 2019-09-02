الأرشيف الوطني ينظم معرضاً وثائقياً

موسكو (وام) شارك الأرشيف الوطني في فعاليات قمة أقدر العالمية في نسختها الثالثة في العاصمة الروسية موسكو بهدف إثراء فعالياتها بالبعد التاريخي لدولة الإمارات، والإعلان عالمياً عن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 الذي ستستضيفه أبوظبي في نوفمبر من العام المقبل. وأطلع الأرشيف المشاركين في القمة على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 الذي سيعقد تحت شعار«تمكين مجتمعات المعرفة» بمشاركة آلاف المختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا عالمية في مجال الأرشفة والتوثيق. ونظم الأرشيف الوطني على هامش القمة معرضاً وثائقياً لصور تاريخية قدمت للجمهور الروسي جوانب من البعد التاريخي لدولة الإمارات، أبرزت دور الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مرحلة التأسيس بكل تحدياتها، ووصوله بالدولة إلى عصر التقدم، ووضعها خلال زمن قياسي في مصافّ الدول المتقدمة، وعلى خطاه سارت القيادة الحكيمة حتى بلغت الإمارات أوج ازدهارها وتطورها.

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