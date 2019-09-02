مغردون: أفعال محمد بن راشد تسبق أقواله

شروق عوض (دبي)

واصل المغردون تفاعلهم، لليوم الثاني على التوالي، مع الرسالة التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الجديد للعمل والإنجاز في دولة الإمارات، مؤكدين أن أفعال سموه تسبق أقواله، كما أن ثقتهم بحكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة عالية جداً.

وقالت نَجْلاء الميل: «لقطة مميزة تثلج الصدر.. باعثة ومحفزة لنا جميعاً أن ننهض ونباشر وظائفنا ومهمتنا أيّنما كنّا.. موفق سيدي.. بداية خير وبركة بإذن الله».

أما محمد بن خالد الجسمي، فقال: «الله يكثر من أمثالك يا سندنا وفخرنا.. بك نعتز، يا مدرسة الحياة والفكر المدبر، يا رموز النجاح في الحياة، الله يحفظك ويحفظ عيالك».

وغرد محمد: «كلنا ثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادتك سيدي.. الله يوفقكم».

أما سيف المحيربي، فقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أنتم أهل لذلك، نسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً».

وغردت أم محمد: «الله يوفقكم طويل العمر ويعطيكم الصحة والعافية لما فيه صالح الوطن والمواطن».

بدوره، قال خالد النعيمي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوه للأجيال في خدمة الوطن ومرجع لكل إنسان في العمل والإدارة.. هو المعلم الأول وهو قائد السعادة».

أما المغرد محمد صالح الجنيبي فقد قال: «الحمد لله على نعمة الإمارات، الله يبارك في الجهود ويوفقكم ويعينكم وسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نعم الرجل الذي يحقق تطلعاتنا وطموحاتنا».

وقالت عائشة سيف الخاجة: «كل التوفيق والنجاح لأصحاب المعالي الوزراء والقادة والمسؤولين في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أرض الواقع على أكمل وجه لتستمر دولتنا الحبيبة في تحقيق النجاحات والإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات، لنكون أفضل الأفضل عام سعيد مملوء بالتفاؤل والإيجابية».

بدورها، قالت المغردة لطيفة: «أفعالك تسبق أقوالك شيخنا الله يحفظك، قائد وقدوة، قيمة وقامة نتعلم منها، ستظل كلماتك عبيراً نتنفس منه معنى النجاح والامتياز الله يحفظك.. معك دوماً للنهاية».

أما المغردة أم محمد، فقالت: «الله يحفظك ويطول في عمرك شيخنا بوراشد ويعطيك الصحة والعافية.. قادتنا القدوة في كل عمل تقومون به.. فعلاً رسالتك وصلت.. ورأينا التفاعل الجميل من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي.. حمست الجميع في النشاط والإيجابية واتخاذ القرار، ليتهم يتعلمون منك (أصحاب القرارات) وينفذون المطلوب».

كذلك الأمر بالنسبة إلى المغرد سيف المحيربي: «هكذا تبنى الأوطان، وفقكم الله».

أما المغرد عبدالله الكعبي: «أفعالك تسبق أقوالك سيدي الله يحفظك». كما غرد عبدالله الدرمكي بـ«بوركت جهودكم طويل العمر».

في حين قال المغرد جمال الدوبحي: «الحكمة والتعقل والاتزان، حفظ الله سموكم».

أما المغرد سالم بن طوق: «خطوة جداً مهمة سيدي في هذا الوقت.. والاهتمام الأول لديكم هو تنوير وشفافية المعلومات لدى العالم.. لهذا يجب رصد المعلومات وضبط الأخبار التي تسيء للوطن.. لذا وجب علينا أيضاً أن نعيد ونزيد في نشر الأخبار الإيجابية للعالم أجمع.. وفقكم الله ورعاكم سيدي.. وشكراً لكم».