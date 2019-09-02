«مساندة»: إنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية لمنطقة «شرق 25»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها لكافة أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة شرق 25 في أبوظبي (معسكر آل نهيان) المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، بتكلفة إجمالية بلغت 163.4 مليون درهم.

ويقع المشروع شرق جزيرة أبوظبي في الطرف الشمالي بين شارع السعادة، وشارع دلما على مساحة قدرها 630 ألف متر مربع، حيث سيتم ربط طريق الشيخ زايد مع الطريق المؤدي لكلية الأركان، إلى جانب ربط طريق الشيخ زايد أيضاً مع شارع المرور بطريق مزدوج مروراً بأكاديمية المعمورة لتسهيل الحركة المرورية.

ونفذت «مساندة» المشروع في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيرة إلى أن المشروع حظي بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتضمن المشروع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي واتصالات، ورصف طرق، وشبكة ري، وإنارة الشوارع وذلك بما يخدم احتياجات السكان، حيث ستخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في منطقة شرق 25.

ويخدم المشروع 176 قسيمة أرض سكنية، و3 مساجد، ومدرسة، و4 حدائق، ومركزين تجاريين، ومركز اجتماعي، و5 مواقف للسيارات، ومعهد، وموقع عسكري، ومبنى حكومي، إضافة إلى 7 محطات كهربائية، وبرج اتصالات، ونادي استجمام.

وشملت أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة شرق 25 تنفيذ وإنشاء شبكة مياه شرب بطول 8.5 كيلو متر، بالإضافة إلى عدد 75 فوهة حريق، وشبكة صرف صحي بطول 6.5 كيلو متر، وشبكة تصريف مياه أمطار بطول 11.1 كيلو متر، وشبكة طرق داخلية بطول 11.5 كيلو متر، وشبكة إنارة الشوارع التي شملت عدد 352 عمود إنارة، إلى جانب إنشاء شبكتي كهرباء جهد متوسط، وجهد منخفض، وشبكة ري رئيسية بطول 7.1 كيلو متر، وشبكة ري فرعية بطول 28.05 كيلو متر، فضلاً عن شبكة الاتصالات.