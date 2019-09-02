«أرضي» تعزز سوق العقارات والتنافسية بالإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، منصة «أرضي» التي توفر للجمهور خدمة الاطلاع على استخدامات الأراضي المتنوعة في الإمارة، وتحديد مختلف المواقع، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة، بما يعزز حيوية سوق العقارات، وقدرة الإمارة التنافسية، وتوفير بيئة عمرانية جاذبة.

وأفادت الدائرة بأنها قامت بتطوير هذه المنصة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة النقل وهيئتي أبوظبي الرقمية وأبوظبي للإسكان، وذلك بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة، تتسم بجودتها العالية وبدقتها وفاعليتها.

وأكدت أن منصة «أرضي» (myland) تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، إذ توفر للمتعاملين خريطة تفاعلية لإمارة أبوظبي مزودة بقاعدة بيانات مفصلة، يتم تحديثها بصفة دائمة بكل المستجدات عن استخدامات الأراضي وخدمة تحديد العناوين ومختلف المرافق ومراكز الخدمات الموجودة في الإمارة، بما فيها المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها.

وبينت أن المنصة تمكن ملاك الأراضي من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود على مخطط الأرض الخاص بهم، بتحديد مواقع أراضيهم والمرافق المجتمعية القريبة منها، كما تمكن المستثمرين والمطورين من البحث عن موقع الأراضي في مختلف المناطق وطرق الوصول إليها، بالإضافة إلى توفير معلومات وافية حولها، ما يُمكنهم من اختيار الأنسب منها لاحتياجاتهم بناءً على فئة استخدامها (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو صناعية أو زراعية) ولوائح واشتراطات البناء التي تحدد أطر عمل تطويرها.

وأشارت إلى أن المنصة توفر خدمة تحديد المرافق المجتمعية، سواء كانت موجودة أو مخططًا لبنائها، إذ يمكن التعرف عليها بسهولة عن طريق رموز ملونة تشير إلى نوع المرافق، سواء كانت تجارية أو تعليمية أو حكومية أو صحية أو ترفيهية، فضلاً عن خاصية البحث عن أي عنوان في الإمارة بالنقر على الخريطة التفاعلية التي توفر جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك العنوان الكامل والبلدية التابع لها العنوان، بالإضافة إلى قوانين ولوائح البناء المتصلة.

وقال محمد الخضر الأحمد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «يأتي إطلاق دائرة التخطيط العمراني والبلديات لمنصة «أرضي» في إطار سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز شفافية البيانات، وتلبية متطلبات تخطيط الأراضي، وتوفير بيانات متكاملة للمستثمرين والمطورين وملاك الأراضي».

وأضاف: «ستضفي المنصة الجديدة الطابع الحيوي على ممارسة الأعمال، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في أبوظبي. كما ستعزز منصة (أرضي) من قدرات الإمارة التنافسية من خلال المشاريع العقارية التي سيتم إنجازها».