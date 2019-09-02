«تنمية المجتمع» تعتمد تعديلات النظام الأساسي لجمعية الصحفيين

دبي (الاتحاد)

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع بعض التعديلات على النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية في أبريل الماضي.

وقال حمد المناعي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام الأساسي كافة المقدمة من جمعية الصحفيين بالتعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية، وأن هذه المواد تتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي كانت ضرورية، في ظل النظام القديم منذ إنشاء الجمعية عام 2000، حيث طرأت تغييرات في واقع الصحافة والإعلام، الأمر الذي شجع مجلس الإدارة لطرح بعض التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي ليتواكب مع الواقع الآن.

وأضاف أن أبرز التعديلات الجوهرية التي طرأت على النظام الجديد هي قبول عضوية الجمعية للصحفيين الذين يعملون في مراكز الأخبار التلفزيونية والإذاعية والمراسلين والمذيعين والمصورين التلفزيونيين والمحررين الإلكترونيين والمراسلين والمصورين العاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية والمؤسسات الإخبارية المرخصة من المجلس الوطني للإعلام، وأيضاً أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ولا يسمح لرئيس مجلس الإدارة البقاء في منصبه إلا مدة دورتين متتاليتين فقط، وأعضاء مجلس الإدارة ثلاث دورات متتالية فقط.