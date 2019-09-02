طقس صحو بوجه عام اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحواً بوجه عام، إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية /‏‏18 - 28 كم/‏‏س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35، الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 09:03، الثاني عند الساعة 10:21. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 42: 11 والمد الثاني عند الساعة 19:00 والجزر الأول عند الساعة 00: 18، الثاني عند الساعة 06:10.

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