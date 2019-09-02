وفد «الإمارات للفضاء» يزور مركز غاغارين في موسكو

موسكو (الاتحاد)

زار وفد وكالة الإمارات للفضاء ومسؤولون من مركز محمد بن راشد للفضاء، مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، في مدينة ستار الروسية، حيث اطلعوا على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتدريبات النهائية لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر الجاري، كما التقى الوفد ديميتري روغوزين مدير عام وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون الثنائي المشترك في مجال الفضاء في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية المبرمة بين الجانبين.

وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد اختتمت مشاركتها في فعاليات قمة «أقدر» العالمية بدورتها الثالثة في موسكو، والتي تضمنت تسليط الضوء على برنامج الإمارات الوطني للفضاء ومشاريعه وخططه المستقبلية، إضافة إلى جهود الوكالة في تعليم الشباب وتحفيزهم على الدراسة والبحث في الاختصاصات الهندسية والعلمية التي تساهم في تعزيز القدرات والمهارات الفضائية الوطنية.

وألقى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء كلمة خلال الجلسة الرئيسية للقمة والتي تناولت الانطلاق نحو الفضاء وسياسات التعليم العالي والمهارات المتقدمة قال فيها: إن حلم دولة الإمارات بالوصول إلى الفضاء والدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، عوامل وضعت الأساس لقطاعنا الواعد وبلورته في قالب استراتيجي، ومنحته القدرة على مواكبة الثورة التكنولوجية، حيث تملك دولة الإمارات اليوم مكانة متقدمة في مضمار السباق العالمي نحو الفضاء، بهدف تحقيق المنفعة للبشرية وبناء جيل متمكن ومتعلم ومبتكر قادر على مواصلة المسيرة والمهمة الوطنية بامتياز.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، خلال جلسة حوارية بعنوان «برنامج الإمارات الوطني للفضاء - من الحلم إلى الواقع»، أن الوكالة عملت على تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، إضافة إلى دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا والابتكار، إيماناً منها بأنه الوسيلة الأمثل لإعداد جيل المستقبل من رواد الفضاء وعلمائه، مشيداً بقمة «أقدر» التي مثلت فرصة لاستعراض أهمية البرامج والأنشطة الفضائية لتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول الناشئة.