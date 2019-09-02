ملك ماليزيا يكرم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

كوالالمبور (وام)

منح صاحب جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.. معالي العلامة عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، «جائزة العام الهجري الجديد»، وهي أعلى جائزة تمنحها مملكة ماليزيا لعلماء المسلمين في العالم تقديرا لجهودهم في نشر العلم وقيم السلم والتسامح والتعايش والتأثير الإيجابي في العالم وتكريسا لجهود ماليزيا الحميدة في تكريم العلماء المسلمين والعناية بإحلالهم المكانة اللائقة بهم.

واستقبل ملك ماليزيا معالي رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بحضور معالي مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية من داخل ماليزيا وخارجها.

ونوه معالي العلامة عبد الله بن بيه - في كلمته التي ألقاها - «بالنموذج الماليزي الذي قدم للعالم النموذج الحي على الرواية الإسلامية الأصيلة والرؤية الحضارية المتينة، وهو الواقع الذي تتقاسم ريادته مع دولة الإمارات .

واستعرض معاليه جهود دولة الإمارات في القيام بواجب الوقت، وبجهود منتدى تعزيز السلم في العشرية الأخيرة تأصيلا وتوصيلا لمفاهيم السلم، وتقديما للرواية والرؤية الصحيحة للإسلام .

وجدد معالي ابن بيه - في ختام كلمته - التأكيد على «اننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطركم في ماليزيا القناعة الراسخة بأنه لا مستقبل للبشرية إلا من خلال السلام والوئام، وأن التعايش هو الخيار الوحيد لنا في العالم، هكذا يبرهن العقل وتكشف التجربة الإنسانية، وهكذا تعلمنا النصوص الدينية».