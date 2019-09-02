«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء

أبوظبي (وام)

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة بأبوظبي نسخة من أوراق اعتماد «يان راينهولد» سفير جمهورية استونيا المعين لدى الدولة، وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية استونيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية استونيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تسلّم أحمد ساري المزروعي أمس بديوان عام الوزارة بأبوظبي نسخة من أوراق اعتماد محمد طارد بن سفيان سفير ماليزيا المعين لدى الدولة، وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير ماليزيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير ماليزيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تسلّم المزروعي أمس بديوان عام الوزارة بأبوظبي نسخة من أوراق اعتماد «الويسيس سوهانس أدريانس» سفير مملكة هولندا المعين لدى الدولة، وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير مملكة هولندا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير مملكة هولندا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» .