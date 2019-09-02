محمد بن راشد: ثقتي بمنصور بن زايد لا حدود لها

أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي.. أقررنا خلاله تشكيل لجنة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في «رسالة الموسم الجديد» من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين. ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها وهو خريج مدرسة زايد التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين».

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