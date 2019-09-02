عبدالله بن زايد: التغريد للوطن يزيده ولا ينقصه

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: إن التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه. وأكد سموه في تغريدة على حساب سموه بموقع «تويتر» أن التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة، نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، مختتماً تغريدته بتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: شكراً محمد بن راشد.

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