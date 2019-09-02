افتتاح مجموعة جديدة من المعارض والمبادرات الفنية في المجمّع الثقافي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن الموسم الافتتاحي للمجمّع الثقافي في منطقة الحصن بدءاً من الرابع من سبتمبر والذي يتضمن معارض وورش عمل وفعاليات فنية مميزة. ويأتي ذلك انطلاقاً من جهود المجمّع الثقافي، الذي شهد سلسلة واسعة من أعمال التجديد ضمن مساحاته ومرافقه الأصلية المبنية في عام 1981، لاستكمال المسيرة الزاخرة التي بدأها المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيّب الله ثراه، وتجسيد رؤيته في النهوض بالوعي الفني والثقافي عند أفراد المجتمع وبناء جسور التواصل والتبادل الثقافي والحضاري حول العالم. ويتزامن هذا الموسم مع افتتاح مساحات ومرافق جديدة في المجمّع الثقافي، بما فيها مكتبة أبوظبي للأطفال ومسرح يتسع لـ 900 مشاهد، لتختتم بذلك أعمال الصيانة والتجديد في هذا المعلم الفني والثقافي المرموق.

وتعليقاً على البرنامج الافتتاحي للمجمّع الثقافي، قالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: "تجسد منطقة الحصن، باعتبارها أبرز معلم تاريخي في مدينة أبوظبي، التزام الإمارة الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وفي هذا السياق يلعب المجمّع الثقافي دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية. ولطالما كان هدف المجمّع الثقافي، منذ تأسيسه عام 1981، متمثّلاً في توفير منصّة داعمة للفنانين للتعلّم والتفاعل والإبداع. ونحن سعداء بمواصلة هذا الإرث الباعث على الفخر عبر مساحات فنية غامرة وفريدة من نوعها، يصاحبها برنامج يُقام على مدار العام تتخلله سلسلة واسعة من المعارض والأنشطة الثقافية وبرامج الإقامة الفنية وورش العمل. ليصبح المجمّع الثقافي بذلك انعكاساً حقيقياً لمقاربة أبوظبي في مجال المعرفة بوصفه وجهةً أساسية لعرض أعمال الفنانين من الإمارات والعالم".

ويستضيف المجمّع الثقافي على مدار العام سلسلة من المعارض المعاصرة لفنانين محليين وإقليميين ودوليين. وتُقام هذه المعارض تحت إشراف قيميين فنيين في مختلف المساحات المنتشرة داخل المجمّع الثقافي، بما فيها الطابق الأرضي والقاعة الرئيسية والمساحات الأخرى المرممة حديثاً، تأكيداً على رؤية منطقة الحصن المستقبلية انطلاقاً من جذور إرثها العريق.

وينطلق الموسم الافتتاحي مع معرض "نجاة مكي: إضاءات"، وهو معرض فردي يقدم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانة الإماراتية البارزة نجاة مكي، ويُقام في القاعة الرئيسية ومساحات الطابق الأرضي بالمجمّع الثقافي موجهاً الدعوة إلى الزوّار للتعرّف على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبنّاه الفنانة نجاة مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية التي تأثّرت بها. وسيظهر العديد من أعمال هذا المعرض معلقاً أسفل سقف ردهة المجمّع الثقافي لإلقاء الضوء على مواطن الإبداع والجمال الفني فيها. ويضم هذا المعرض، المقام خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى15 ديسمبر، برنامجاً عاماً يشمل سلسة من الحوارات الفنية وورش العمل والدورات التدريبية والجولات الإرشادية وغيرها من عروض الأفلام إلى جانب البرامج الإبداعية الأخرى.

وفي شهر يناير من العام القادم، يستضيف المجمّع الثقافي معرض "القصر الأحمر" للفنان الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود، القادم من العاصمة السعودية الرياض. ويعيد هذا المعرض، المقام خلال الفترة 20 يناير و1 أبريل 2020، تسليط الضوء على "القصر الأحمر" الذي تعود جذوره إلى القرن العشرين وإبراز دوره على ساحة الأحداث السياسية والتاريخية البارزة في المملكة خلال تلك الحقبة. ويحتوي المعرض على مجموعة من المقتنيات التذكارية والأثرية وغيرها من القطع القادمة من مختلف المواقع، كما أبدع الفنان بيديه مجموعة من الأعمال النحتية والتركيبية التي تستكشف قدرة هذا المعلم التاريخي على النهوض مرة أخرى من بين أنقاض الدمار التي لحقت به، واستعادة دوره البارز داخل المشهد المجتمعي في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار دعم الفنانين المحليين، يخصص المجمّع الثقافي مساحتين في الطابق الأول لاستضافة المعارض المجتمعية، حيث سيستضيف في الموسم الافتتاحي أول معرض فني بعنوان "الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي" بمشاركة 19 فناناً إماراتياً. ويجمع المعرض بين ثلاثة أجيال مختلفة من الفنانين الإماراتيين تحت سقف واحد، بدايةً من جيل السبعينيات وحتى جيل التسعينيات، خاصةً وأن هذه الأجيال الثلاثة المختلفة قد عاصرت الفنانة نجاة مكي ولمست دورها الريادي في تطوير المشهد الفني محلياً ودولياً. وبعضهم كان رفيق الدراسة، بينما شارك آخرون معها في معارضها الأولى، في حين تعاون معها فنانون آخرون في إقامة معارض عالمية. وجميعهم يكنون كل الاحترام والتقدير لهذه الفنانة الكبيرة، ويثمنون إسهاماتها في إحداث طفرة فنية داخل الدولة. وقد رحبوا جميعاً بالمشاركة في هذا المعرض تعبيراً عن حبهم وإعجابهم بهذه الفنانة الرائدة، سواءً من خلال لوحات فنية أو قطع فنية أخرى مبتكرة بأسلوب مختلف على لوحات قماشية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين. يشارك في المعرض كل من الفنانين: محمد مندي، وعبد الرحيم سالم، والدكتور محمد يوسف، وموسى الحليان، وعبد الرحمن زينل، وعبيد سرور، ومحمد القصاب، وابراهيم العوضي، ومنى الخاجة، وخلود الجابري، والدكتورة كريمة الشوملي، ونسيم الماجد، وموزة بوشليبي، ومطر بن لاحج، وجلال لقمان، وعلي العبدان، ومحمد الأستاد، وخليل عبد الواحد، وعائشة السويدي.

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وبدورها، تستضيف مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي معرضاً في الطابق الأرضي بعنوان "رحلة بين الكلمات"، والذي يسلّط الضوء على تصميم المكتبة الفريد كمساحة تعليمية تشجّع على الإبداع والابتكار وعلى دور كتب الأشكال المُجسّمة والمتحركة في تعزيز الوعي الثقافي، من خلال إعادة عرض أعمال المؤلفين والرسامين المحليين في صور ثلاثية الأبعاد. وتُعد كتب الأشكال المُجسّمة ثلاثية الأبعاد نوعاً من المطبوعات التي تشمل أعمالاً ورقية تظهر وتتجسّد أبعادها بمجرد الانتقال إلى صفحتها أو يقوم القارئ بتحريكها. وهذا النوع من الكتب يزخر بأهمية كبيرة باعتبارها أداة فعّالة للتواصل التفاعلي والمرئي، بحيث تخلق جسراً رابطاً يمتد بين القارئ والنص والمفهوم، وهي تضم تصاميم مجسّمة ساحرة من شأنها أن تعزز أوجه التفاعل مع القراء من مختلف الأعمار. وقد استُوحي تصميم مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي من الكتب المجسمة ثلاثية الأبعاد، بحيث تنتشر فيها مساحات غامرة تضم محتويات مطبوعة ورقمية وتصاميم مبهجة ومفعمة بالحيوية تٌبرِز المناظر والمشاهد الساحرة والمتنوعة في دولة الإمارات. ويحتفي هذا المعرض بتصميم المكتبة الفريد باعتبارها مساحة للتعلم الإبداعي وكونها أشبه بكتاب مجسّم ثلاثي الأبعاد يستعرض أعمالاً مُعاد تصويرها على يد مؤلفين ورسامين محليين ضمن أبعاد ثلاثية.

كما ينظّم المجمّع الثقافي برنامج إقامة فنية يوفر منصّة شاملة لدعم أشكال التعبير والممارسات الفنية للفنانين المحترفين. ويستضيف المجمّع الثقافي، وجهة الفنون المعاصرة في منطقة الحصن بأبوظبي، الفنانين المقيمين في الدولة ويدعمهم بمساحات استوديو مخصصة وغيرها من الموارد الأخرى. ويعزز برنامج الإقامة الفنية تمكين هؤلاء الفنانين من إنتاج أعمالهم الفنية وعرضها أمام الجمهور داخل المجمّع الثقافي، بما يمنحهم فرصة للتعريف بأنفسهم وأعمالهم. وسيكشف الفنانون الأربعة المشاركون في برنامج الإقامة الفنية، وهم عائشة حيدر وأحمد بن سعيد العريف الظاهري وسعود الظاهري وزايد طماش، الستار عن مجموعة من أعمالهم الفنية ضمن ثلاث مساحات استوديو مخصصة خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2019 يصاحبها إصدار مطبوعة عن المعرض. ولاحقاً، سيتم فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة التالية من برنامج الإقامة الفنية، والتي ستخضع لعملية مراجعة وتحكيم، يعقبها إعلان أسماء المشاركين في النسخة المقبلة في العام 2020.

أما "بيت الخط" الذي يعد أحدث إضافة للمجمّع الثقافي، فهو مساحة مخصصة لفنون الخط العربي الأصيل، ويرحب بالزوّار من المقيمين والسيّاح على حد سواء مقدماً برنامج مستمراً من الدورات التدريبية المخصصة للمبتدئين وأصحاب الخبرات المتوسطة والمحترفين بالاعتماد على نهج فعّال يجمع بين الجوانب النظرية والعملية بهدف ترجمة رسالته الأسمى التي تتمثّل في تطوير مشهد الخط العربي بالدولة. وقد تم تصميم "بيت الخط" ليكون مركزاً تعليمياً يركز بشكل رئيسي على أساليب التعليم التقليدية والمعاصرة في مجال فن الخط العربي. وينظّم "بيت الخط" مجموعة من الدورات التعليمية على مدار العام بمشاركة الطلاب من كافة الأعمال ومختلف المستويات المهارية. يشرف على "بيت الخط" فنان الخط المبدع والمعروف عالمياً محمد مندي، والذي اشتهر بأسلوب متفرّد يجمع بين الحروف والكلمات لتشكيل صور وشخصيات ثلاثية الأبعاد. تخرّج محمد مندي من مدرسة تحسين الخطوط العربية في القاهرة عام 1977، وتتلمذ لاحقًا على يدي الخطاط التركي الشهير حسن شلبي. ويمكن العثور على تصاميمه الخطية المميزة على الأوراق النقدية وجوازات سفر دول الخليج، إضافة إلى النقوش الزخرفية الداخلية لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما يشهد هذا الموسم عودة ورش عمل "المرسم الحر" إلى المجمّع الثقافي، حيث سيتم إطلاق برنامج جديد في شهر سبتمبر القادم تركز محاوره الأساسية على التثقيف الفني والمعرفي. وستتم توجيه الدعوة لجميع الزوّار من الصغار والكبار ذوي المستويات والمهارات المختلفة للتسجيل في مختلف الدورات التدريبية وورش العمل التي تركز موضوعاتها على الممارسات الفنية، مثل الرسم والتصوير والرسم بالألوان الزيتية والمائية، إلى جانب الوسائط الفنية المتعددة، والنحت والأعمال الخزفية والفخارية، وتصميم الأزياء والرسم على الحرير والزجاج وصياغة المجوهرات.

ومن بين المبادرات الأخرى التي يطلقها المجمّع الثقافي في موسمه الافتتاحي برنامج الصور المتحركة، الذي يهدف إلى صقل مهارات الناشئة في مجال الفنون المرئية، والذي يعرض 3 إلى 5 أفلام طويلة وقصيرة شهرياً عبر مختلف الوسائط الرقمية.