كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي توقف “UberX”

متابعة-سنيار: كشفت Uber في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مستخدميها، أنه ابتداءا من 1 سبتمبر، لن يكون بمقدور الركاب في دبي طلب UberX.

“UberX” هو الخيار الأكثر شعبية للشركة حيث أنها اقتصادية وبأسعار معقولة.

جاء في رسالة البريد الإلكتروني: “سيتم إيقاف خدمة “UberX”، والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي على مدار العامين الماضيين، وفقا لقرار هيئة الطرق والمواصلات.

وقال متحدث باسم هيئة الطرق والمواصلات: “تم إطلاق Uber X و Careem Go كخدمات تجريبية قصيرة المدى للعملاء الذين يبحثون عن خيار اقتصادي، وكان الغرض مقارنة وتقييم خدمات النقل الإلكتروني الحالية والجديدة في المدينة والتحقق من جدوى هذه التكنولوجيا والخدمات في السوق”.

وكانت شركة كريم قد أبرمت الأسبوع الماضي شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإدارج أكثر من نصف سيارات الأجرة التابعة للهيئة وإتاحة حجزها عبر تطبيق كريم بحلول منتصف الشهر الجاري.

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وبموجب الاتفاق، تعتزم كريم إدراج جميع سيارات أسطول الهيئة على تطبيقها بحلول بداية العام الجاري.

وأسست كريم والهيئة مشروعا مشتركا باسم “هلا” لتشغيل الخدمة والتي بموجبها تهدف الأولى إلى إقامة شراكات أخرى في القطاع العام.

هيئة الطرق والمواصلات أو هيئة الطرق والمواصلات هي كل من منظم النقل في الإمارة ومشغل أسطول سيارات الأجرة في المدينة.