الامارات | «الدفاع المدني» تطلق «طلابنا أمانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تطلق «طلابنا أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الحملة الرئيسة الثالثة «طلابنا أمانة»، وذلك ضمن خطة التوعية للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة، ونشر الثقافة الوقائية في المؤسسات التعليمية، وتنمية الحس الوقائي لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والطلاب وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة التي حددها الدفاع المدني لسلامتهم ووقايتهم من مخاطر الحريق.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، بأن حملة «طلابنا أمانة» تأتي في إطار تفعيل وتنظيم وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين القيادة العامة للدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق، بما في ذلك تنفيذ البرامج الوقائية التي تشمل الزيارات الميدانية للتفتيش والمسح الميداني، وخطط عمليات الإخلاء من خلال آلية عمل موحدة لكل المنشآت الإدارية والتعليمية المستهدفة، بما يكفل زيادة الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة، وذلك إيماناً من القيادة العامة للدفاع المدني بأهمية توفير بيئة آمنة للعمل والتعليم في المؤسسات التعليمية بالدولة، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع الإمارات.

Advertisements

وأشار إلى أن حملة «طلابنا أمانة» تعد إحدى حملات خطة التوعية الرئيسة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتستمر أنشطتها على مدار العام الدراسي، وتندرج تحتها حملتا «السلامة في المدارس»، و«السلامة في رياض الأطفال».

ولفت إلى أن فريق العمل المختص بتنفيذ فعاليات الحملة سيقدم معلومات شافية وافية حول خطة الطوارئ التي يتوجب اتباعها في حالات الحريق وطرق الإخلاء الصحيحة في المؤسسات، إلى جانب تنظيم المحاضرات التوعوية على مدار العام الدراسي لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة بين طلاب المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية، متمنياً للجميع عاماً دراسياً سعيداً عامراً بالجد والعمل مشمولاً بالتوفيق والنجاح.

فريق العمل المختص بتنفيذ فعاليات الحملة سيقدم معلومات وافية حول خطة الطوارئ.