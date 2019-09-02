الامارات | اتهام صاحب مطعم باغتصاب نادلة بعد استدراجها لتوقيع عقد عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام صاحب مطعم باغتصاب نادلة بعد استدراجها لتوقيع عقد عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال آسيوي، بتهمة اغتصاب نادلة عربية تعمل في مطعمه، بعد أن استدرجها إلى مكتبه، وفض غشاء بكارتها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت المجني عليها إنها كانت تعمل في مطعم المتهم لنحو ثمانية أشهر، ولم تستطع الاستمرار لعدم اعتماد إقامتها على المطعم، ثم التحقت بمطعم آخر لفترة ثلاثة أشهر، ولم تستمر أيضاً فعادت مجدداً إلى المطعم الأول، بعد أن علمت بحاجته إلى موظفين، والتقت بالمتهم الذي عرض عليها وظيفة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتبه في البناية ذاتها للتوقيع على العقد، لافتة إلى أنها دخلت المكتب من قبل حين التحقت بالمطعم سابقاً، لكن لم تعلم أن هناك غرفة صغيرة ملحقة.

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وأضافت أنها دخلت وكان المتهم ينتظرها أمام الباب، فأغلق خلفها بالمفتاح ووضعه في جيبه، فسألته عن السبب، لكنه هدّأها وطلب منها عدم الخوف، ثم اقترب منها وتحسس جسدها، وعندما طلبت منه فتح الباب، رفض وهددها بالقتل إذا لم تستجب له، ثم شدها من شعرها وسحبها إلى الغرفة، واعتدى عليها جنسياً، وتوقف فقط حين نزفت بغزارة، ثم وعدها بالزواج وطلب منها عدم إبلاغ الشرطة، وأخرج مبلغاً مالياً من الخزنة وأعطاه لها، ثم سحب جزءاً منه بعد ذلك، دون أن تعلم السبب، مشيرة إلى أنها حاولت مقاومته، لكن فشلت بسبب ضخامة جسده.

وأشارت إلى أنها التقت زميلاً لها بعد خروجها مباشرة، وأبلغته بما حدث، فساعدها على الاتصال بالشرطة، وتمت إحالتها للفحص الطبي، وتبين وجود بعض الآثار التي نتجت عن الجريمة.

وقال ضابط من شرطة دبي إنه انتقل إلى الموقع حين ورد بلاغ عن جريمة اغتصاب، وشاهد المتهم والمجني عليها التي كانت تبكي وتبدو عليها مظاهر الخوف، وحكت له ما حدث، وحين سأل المتهم أفاد الأخير بأنه لم يفعل شيئاً، وأنها تكذب واختلقت هذه القصة لأنها بحاجة إلى مبالغ مالية، لافتاً إلى أن فريق العمل رفع البصمات وبعض العينات، لكن لم يتم العثور على بقع دماء في مكان الواقعة، إذ يعتقد أن المتهم مسحها كما غسل الأرضية.