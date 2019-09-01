قرقاش: المنطق يقول إن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين طالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته.
وقال معاليه عبر تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر": "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".
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