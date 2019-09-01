الزيودي: نجدد العهد في الموسم الجديد بأن نكون في وسط الميدان

جدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة العهد في الموسم الجديد بالتواجد في وسط الميدان، يداً بيد، مع المزارعين والصيادين وكل من يعمل على استدامة بيئة الإمارات، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة.

وقال معاليه - في تعليقه على رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الموجهة للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في دولة الإمارات -: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن التشمير عن سواعدنا يعني أن نكون في الميدان بين الناس، واليوم نجدد العهد في الموسم الجديد بأن نكون في وسط الميدان، يداً بيد، مع المزارعين والصيادين وكل من يعمل على استدامة بيئة دولتنا الحبيبة، لنحقق بذلك رؤية هذه القيادة الحكيمة".

وأضاف : "إن من يذرف عرقه تحت الشمس وفي كافة الميادين في خدمة إماراتنا الحبيبة يستحق منا أن نقف معه ونسانده كتفاً بكتف، فالمسؤولية كما تعلمناها من شيوخنا تكليف وليست تشريفاً، وهي نهج عشناه وتعلمناه من آبائنا المؤسسين وننقله إلى الأجيال القادمة التي تبني وطننا بأياد مواطنة من هذه الأرض الطيبة. اقرأ أيضاً.. الزيودي: حريصون على تبني حلول الزراعة الذكية مناخياً

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