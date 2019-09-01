منظمة الأسرة العربية تثمن دعم وجهود القيادة الرشيدة للحركة التعليمية والأكاديمية بالدولة

ثمن سعادة جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية جهود دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات ودعمهم اللا محدود للحركة التعليمية والثقافية والأكاديمية بالدولة ومساندتهم لغرس الغد المشرق طلاب وطالبات المدارس بالدولة، مثنياً على رعاية باني الثقافة والمعرفة في الإمارة الباسمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورعايته للحركة التعليمية والطلابية بالشارقة.

وقال البح في تصريح بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالإمارات 2019 - 2020 : "ونحن في غمرة فرحتنا ببداية العام الدراسي الجديد وانطلاق سواعد المستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لا بد لنا أن نناشد كافة الأسر بالدولة بمضاعفة الجهود والاهتمام والرعاية الكريمة للطلاب والطلابات وتوفير البيئة المنزلية لتهئية الاجواء والمناخ لتلقي العلم والمعرفة في أجواء سليمة تسمو وترتقي بالطلاب لذلك لا بد لنا أيضاً أن نناشد المؤسسات التعليمية والتربوية وفرسان العلم والمعرفة المدرسين والمدرسات لتعزيز العمل الأكاديمي وتوفير أقصى درجات وصول المعرفة الى أذهان طلابنا بيسر والتزود بفنون العلم الحديث المتوازن والمنسجم مع تراثنا وقيمنا إضافة الى غرس ثقافة الولاء والانتماء في دواخل ونفوس طلابنا وذلك بهدف الارتباط والارتقاء بالقيم الوطنية السامية".

واختتم رئيس منظمة الأسرة العربية تصريحه قائلا : "إن بداية العام الدراسي فرصة كبيرة للمؤسسات المنزلية والتربوية بوضع خطة استراتيجية مرنة لمسار ومنهجيات العام الدراسي الجديد كما الاهتمام بتقوية الروابط والعلاقات المتينة بين المنزل والدراسة، داعياً إلى رفع شعار يومي متجدد فحواه "واستوصوا بالطلاب والطالبات خيراً".

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