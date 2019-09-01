محمد بن راشد يكشف عن أول بند سيناقشه مجلس الوزراء في أبوظبي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، أن تفعيل وتنفيذ "رسالة الموسم الجديد" سيكون أول بند يناقشه في جلسة مجلس الوزراء بأبوظبي.

وكتب سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "بداية يوم جديد .. وموسم إنجاز جديد .. ورحلة عمل جديدة في الوطن ومن أجل الوطن ... في الطريق لجلسة مجلس الوزراء بأبوظبي .. وأول بند أناقشه مع فريقي تفعيل وتنفيذ "رسالة الموسم الجديد" ..

وكان صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم وجّه مساء أمس، مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.

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