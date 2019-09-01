يفوز " تاليس سبا" في فندق ومنتجع جميرا شاطىء المسيلة بـأربع جوائز مرموقة خلال حفل جوائز المنتجعات...

خلال حفل جوائز المنتجعات والمطاعم العالمية الفاخرة 2019 في سانت بطرسبرغ في روسيا، حاز تاليس سبا في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة على أربع جوائز، تتمثل في" أفضل وجهة منتجعات فاخرة"، "أفضل منتجع شاطئ فاخر"، "أفضل المنتجعات الصحية الفاخرة"، و"أفضل منتجع فاخر" لهذا العام.

يوفر تاليس سبا المعنى الحقيقي لمفاهيم الفخامة الأصيلة، ويركز على توفير منتجع صحي فاخر يقدّم مجموعة من العلاجات ومنتجات السبا التي تعيد الشباب إلى الجسد و تنعش العقل والروح. كما سيكون هناك أنشطة وبرامج عديدة تعزز التجربة المتكاملة في السبا منها التأمل، واليوغا، وغيرها من ممارسات نمط الحياة الصحية.

وبهذه المناسبة، قال السيد سافينو ليوني، المدير العام لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة: "نشعر بالفخر لتميزنا بتوفير تجربة فريدة من نوعها لضيوفنا. وأود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم بفوزنا بهذه الجائزة، كما اتوجه بالشكر لكل فرد من طاقم عمل تاليس لسبا على جهودهم الحثيثة والمستمرة لتقديم الأفضل دائما. حصولنا على هذه الجوائز للسنة الرابعة على التوالي ما هوإلا تشجيعاً لنا أن نسعى دائما لإرضاء ضيوفنا."

تم إطلاق "جوائز سبا العالمية" في عام 2015 . ويمثل هذا الحفل معيارًا في التميز، حيث تم تصميمه بهدف تطوير المنتجعات الصحية والسياحية. تمتاز هذه الجوائز بالتصويت عليها من جانب خبراء ومحترفين في مجال السياحة والسفر، وتعمل على رفع المعاييرعن طريق تقدير قادة القطاع والإشادة بجهودههم. ويستمر تألق تاليس سبا في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة خلال حفل جوائز المنتجعات والمطاعم العالمية الفاخرة للسنة الرابعة على التوالي.