مياي كرونغساب- الطاهية المتخصصة في الطعام التايلاندي في

منذ انضمامها إلى دراجون بلايس، المطعم الآسيوي الذي يقع في قلب باهي قصر عجمان الراقي ذو الخمس نجوم، لعبت الشيف التايلاندية الخبيرة في فنون الطهي مياي كرونغساب دوراً مهماً في هذا المطعم الذي يفخر بتقديم أجود المأكولات الآسيوية التي يتمازج فيها المطبخين الياباني والتايلاندي، والذي يقدم أيضاً السوشي الياباني الممزوج بنكهات الشرق الأوسط.

اكتشفت مياي شغفها بفنون الأكل والذواقة في سنٍ مبكر عندما كانت تشاهد وتساعد والدتها في تحضير الطعام الشهي لعائلتها. وانطلاقاً من حبها المتجذر في تحضير وطهي الطعام، وكعاشقة للمطعمين الياباني والتايلاندي، قررت مياي بدء مسارها المهني كطاهية متخصصة في هذين المطبخين. وفي خلال 9 سنوات من مسيرتها المهنية، برعت مياي وبات لها من الخبرة المحلية والعالمية ما جعلها إسماً مرموقاً في عالم الطهو.

بدأت مياي التدرب على الطهو في مطعم تايلاندي تقليدي في شيانغ ماي- تايلاند. وبعدها بسنتين، انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي حيث عملت كطاهية طعام تايلاندي في جو تاي (مطعم مأكولات راقية)، وشمل تخصصها تحضير الباد تاي والتوم يام و الارز بالمانجو الذي يتعبر الطبق المفضل لزوار مطعم دراغون بلايس.

في أغسطس من عام 2017، انضمت مياي إلى دراغون بلايس كمتخصصة في الطعام التايلاندي، حيث استمر شغفها بفنون وأسرار المطبخين الياباني والتايلاندي، ولازالت تكرس كل موهبتها لتقديم ما يفرح الزبائن الذواقة الساعين لتناول أطباق أصيلة وشهية.