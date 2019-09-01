شرطة دبي تنظم دورة التصوير التلفزيوني المتقدمة



شهد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، افتتاح دورة التصوير التلفزيوني المتقدمة في نادي الضباط، بمشاركة 21 موظفاً من ذوي الاختصاص من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال العقيد المنصوري في الكلمة الافتتاحية للدورة، إن شرطة دبي تحرص على تأهيل الموارد البشرية في كافة التخصصات، وذلك عبر الدورات التأسيسية والمتقدمة، لتحقيق أفضل النتائج والمكتسبات المعرفية والعلمية، وتطبيقها وتنفيذها على الواقع العملي بما يساهم في تطور مستوى الأداء وصولاً إلى التميز والريادة.

وأضاف، أن هذه الدورة تكملة للدورات التأسيسية التي تم تنفيذها سابقاً، والتي أعدتها إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن خطتها التدريبية على عقد الدورات المتقدمة لتتناسب مع مستوى الموظفين وتلبي احتياجاتهم، منوهاً إلى أن هذه الدورة إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي إلى جانب تأهيل الكوادر الإعلامية عبر محاضرين من موظفي شرطة دبي، حيث قدم الدورة المخرج التلفزيوني خالد علي عباس، من إدارة الإعلام الأمني.

وتضم الدورة العديد من المحاور، منها التعرف على الأجزاء المهمة في الكاميرا والتصوير الداخلي والخارجي، واستخدام البرامج المتطورة في التصوير، وتصوير الأجسام الثابتة، وتستمر لمدة 5 أيام.