(العفريت) تكسب صدارة اللقايا البكار.. و(شاهين) على قمة الجعدان

تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية، ميدان المرموم، صباح الاحد الاول من سبتمبر إقامة ستة عشرة شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كيلومتر، وذلك في إنطلاقة مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الاصيلة (تمهيدي المرموم) والتي تستمر حتى السادس عشر من اكتوبر.

وإستحقت (العفريت) بشعار خليفه سلطان بالرشيد الكتبي أن تكتب إسمها على الصدارة في إستهلالية أشواط تمهيدي المرموم وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بزمن وقدره 5:57:4 دقائق، وبالمقابل أنهت (الفاتنه) التحدي الرئيسي للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها سالم سعيد بن عمان المهيري وذلك في توقيت بلغ 5:57:5 دقائق.

وكسب (شاهين) لعبيد سالم مصبح غفلي صدارة الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات وذلك بزمن بلغ 5:57:0 دقائق، وقطع (وحيد) المملوك لراشد المر سعيد بن حلوه الكتبي مسافة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في توقيت وقدره 5:52:3 دقائق كان هو الافضل في جميع الاشواط.

تحديات الايذاع

يقام على ميدان المرموم إبتداءً من السادسة من صباح اليوم، الثاني من سبتمبر، ستة عشرة شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك لمسافة 4 كيلومتر. وينال الفائزون بالمراكز من الاول وحتى العاشر في جميع أشواط مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جوائز نقدية قيمة.

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