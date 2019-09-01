ست الدنيا" في افتتاح " شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة" بجامعة المنوفية.

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ان عرض " ست الدنيا " من إنتاج الفرقة يشارك في افتتاح " أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة " و الذي يقام غد الأحد الموافق ١ سبتمبر في تمام السابعة مساء بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

جدير بالذكر ان عرض "ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعيا للفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف و أشعار بلال امام،ألحان و غناء أحمد الناصر ، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، و فناني فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.

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المركز الإعلامي- البيت الفني للمسرح