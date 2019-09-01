محمد بن راشد يوجه رسالة مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في بلادنا ..

الإخــوة والأخــوات .. المواطنــن والمواطنــات .. مــع بدايــة موســم جديــد للإنجاز فــي بلادنــا .. أحببــت أن أوجــه مجموعــة مــن الرســائل المختصرة : : مــكان المســؤولن والــوزراء والقــادة هو الميدان. نريــد أن نراهم هناك بن ًأولا الطــلاب والمعلمــن، أو فــي الســوق بــن التجار والمســتثمرين، نريد أن نســمع بهــم بــن المزارعــن وعنــد مرافــئ الصياديــن، مــع الأرامــل والأمهــات وعنــد كبــار المواطنــن، عنــد المرضــى وفــي المستشــفيات وبــن الأطبــاء والعاملــن.. نريــد أن نراهــم هنــاك ونســمع منهــم مــن هنــاك وليــس فــي قاعــات المؤتمــرات وأروقــة المنتديــات التــي تكاثــرت واســتهلكت المــوارد وطاقــات المســؤولن . نحــن حكومــة إنجــازات ولســنا حكومــة محاضــرات. نحــن فريق مــن المنجزين وليــس مــن المنظريــن .. ثانيــا: العبــث والفوضــى علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تــأكل مــن منجــزات تعبــت آلاف فــرق العمــل مــن أجــل بنائهــا. ســمعة دولــة الإمــارات لــكل مــن يريــد زيــادة عــدد المتابعــن. لدينــا وزارة للخارجيــة ًليســت مشــاعا معنيــة بــإدارة ملفاتنــا الخارجيــة والتحــدث باســمنا والتعبيــر عــن مواقفنــا فــي السياســة الخارجيــة للدولــة، وإحــدى مهامهــا الأساســية أيضــا الحفــاظ عامــا مــن رصيــد المصداقيــة والســمعة الطيبــة الــذي بنتــه الإمــارات 48علــى مــع دول وشــعوب العالــم .. لــن نســمح أن يعبــث مجموعــة مــن المغرديــن بــإرث زايــد الــذي بنــاه لنــا مــن المصداقيــة وحــب واحتــرام الشــعوب. صــورة الإمــارات والإماراتــي لا بــد أن تبقــى ناصعــة كمــا بناهــا وأرادهــا زايــد.

ثالثــا: كثــرت الشــكوى مــن ملــف التوطــن ونحــن نســمعها.. وانخفضــت نســبة رضــا النــاس عــن تعامل المســؤولن مع هــذه الظاهــرة.. ونحــن نرصدها.. توفيــر الوظائــف للمواطنــن كان وســيبقى أولويــة .. حالنــا حــال جميــع الــدول فــي الشــرق والغــرب .. ولنــا وقفــة جــادة فــي هــذا الموســم مــع هــذا الملــف ومحاســبة ومتابعــة .. وقــرارات جديــدة بــإذن الله. رابعــا: بحمــدالله أرقامنــا فــي القطــاع الاقتصــادي فــي تقــدم، وتنافســيتنا فــي ارتفــاع، وتجارتنــا الخارجيــة فــي ازديــاد.. ولكن لســنا مــن الدول التــي تتحرك وفــق المعــدلات المتوســطة اقتصاديــا .. نحــن دولــة تســعى لتحقيــق قفــزات اقتصاديــة نختصــر فيهــا الزمــن .. نحتــاج فــي الفتــرة المقبلــة إلــى مشــاريع نوعيــة .. وأفــكار اســتثنائية للدفــع باقتصادنــا نحــو القمــة .. المشــاريع العقاريــة تحتــاج إلــى ضبــط إيقاعهــا لتحقيــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد الوطنــي لعــدم الاتــزان فــي مســيرتنا الاقتصاديــة.ً ومصــدراًحتــى لا تصبــح عبئــا : كررنــا عشــرات المــرات للجميــع .. بــأن الهــدف مــن وجــود ًخامســا الحكومــة هــو خدمــة النــاس .. وللأســف تكثــر طلبــات النــاس علــى برامــج البــث المباشــر ووســائل التواصــل .. ولا يجــد بعــض المســئولن الشــجاعة للتعامــل مــع مطالبهــم أو حتــى الــرد علــى تســاؤلاتهم .. أعــرف بــأن هنــاك تحديــات ، ولكــن التهــرب منهــا لــن يحلهــا.. المؤسســة التــي تخــاف مواجهــة النــاس هــي مؤسســة فقــدت الثقــة بنفســها .. أطلــب مــن الجميــع احتــرام أي متصــل بنــا عبــر البــث المباشــر أو وســائل التواصــل بالــرد عليــه ومحاولــة حل مشــكلته.. ليــس المهــم ســعة المــوارد .. بــل ســعة القلــوب وســعة الأخــلاق .. : أقــول للجميــع تفاءلــوا فــإن القــادم أجمــل وأفضــل وأعظــم .. نحــن ًسادســا للمســتقبل .. نحــن الدولــة الأكثــر تنافســية فــي ًالدولــة الأكثــر اســتعدادا المنطقــة .. نحــن الدولة الأســرع نموا في عدد المشــاريع .. نحــن الدولة الأكثر تقدمــا فــي الإدارة الحكوميــة .. نحــن الدولــة الأفضــل فــي تبنــي تكنولوجيــا المســتقبل .. والأهــم مــن ذلــك نحــن دولــة تملــك الشــجاعة لتواجــه الحقائــق وتراجــع الحســابات وتعــدل الاســتراتيجيات بشــكل مســتمر للانطــلاق بأقصــى ســرعة نحــو

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